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我是護士！年輕女施CPR徒手救回「70多歲斷氣翁」　帥氣離場不求回報

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▲▼南韓蔚山一名20多歲護士及時救了老翁性命。（圖／翻攝自蔚山中部消防署）

▲南韓蔚山一名20多歲護士及時救了老翁性命。（圖／翻攝自蔚山中部消防署）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名在首爾峨山醫院工作的20多歲女護士，18日下午在蔚山市中區城南洞街頭偶然遇見突然昏倒、斷氣的70多歲老翁，便趕忙走上前，以相當熟練的技巧實行心肺復甦術，救護車到場後，還積極協助護送上車等基本醫療工作，在消防、醫療人員詢問身份時，丟下一句「我是護士」後便帥氣離場，猶如韓劇《浪漫醫師金師傅2》的情節。

根據韓媒《世界日報》，蔚山中部消防署近日正積極協尋該女護士身份，想要好好地向她道謝，22日時發文表示，已收到一封署名為該女護士的信，信中寫滿身為護士的熱血與激情。女護士在信中說道，「我只是盡我的本份罷了」。

女護士在寫給蔚山消防署的信中還原當天的情況，「我趁著周末從首爾回蔚山老家，和朋友們走在街上時，突然看到對面一名老翁失去意識、昏倒，於是我憑著本能跑向老翁。當時老翁生命跡象不穩，不僅抓不到脈搏、呼吸也不穩定，我只好親自施行4至5分鐘的心肺復甦術。」

救護人員到場後，見到該女護士動作十分熟練，十分好奇對方身份。在成功將老翁送上救護車後，女護士還留在現場協助整理醫療器具，最後留下一句「我是護士」，便突然從現場消失。

現場的消防人員僅知該名女性目測約20多歲、職業為護士，僅憑這些線索根本無法好好向對方道謝。

▼女護士施行心肺復甦術，成功救回老翁一命。

女護士在信裡寫下自己的經驗談，「以前曾替幾名重症患者去除『心室纖維顫動』，但最後卻仍無法讓祂們恢復意識、只能被迫從家屬身邊送走祂們，那時只感到無比心痛、沉重。聽到那天我在蔚山親手救下的老翁目前狀況穩定、持續恢復健康，我終於感覺到卸下內心的重擔。」

女護士繼續說道，「這是身為醫療人員該做的事，能盡點微薄之力幫助他們回到家屬身邊，感到十分慶幸。最該感謝的，還是撥打119的市民、以及即時趕赴現場的醫療團隊。突然受到全國媒體的關注，我感到受寵若驚，我只是做我該做的事。」

「這是我該做的事，我是護士。」

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