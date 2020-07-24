染疫後還「脫口罩」！講師赴前線講課...教會內「大唱聖歌」害21人中鏢

▲南韓京畿道抱川市前線部隊傳出群聚感染。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓京畿道抱川市與北韓接壤，其駐屯在前線的8師團轄下陸軍部隊接連傳出士兵確診新冠肺炎（COVID-19），今（24）日甚至傳出隔壁3支部隊的4名士兵也因造訪軍隊內的教會而遭感染，包含被判定為病毒傳播者的2名求職諮商講師，截至24日下午2時44分為止，共計21人確診。

根據《韓聯社》報導，其中1名求職諮商講師16日起至少在該駐屯地的5支軍隊裡授課，然而講課途中仍知自己身體已開始出現些微疑似症狀，卻未全程配戴口罩，導致新冠病毒開始在軍隊內迅速擴散，22日宣告確診。

依據疫調結果，新確診的4名士兵曾在19日造訪軍隊內的教會，而最先傳出群聚感染的軍隊裡也有部分士兵曾在該日造訪教會，參與同場宗教活動。目前軍方已嚴格控管3支部隊的移動路徑、實施共同隔離措施，並針對曾造訪教會的士兵進行PCR檢查。

南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）表示，「從軍方內部等宗教活動所引起的群聚感染案例來看，是起因自確診者與其他成員未遵照防疫守則配戴口罩，甚至脫下口罩大唱聖經詩歌。」

根據南韓防疫當局統計，截至24日0時（當地時間）為止，前日共新增通報41名確診者。

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