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文在寅支持度創3月以來「新低」！打房失敗...靠換青瓦台幕僚「止血」

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▲▼南韓青瓦台24日宣布人事異動。（圖／CFP）

▲南韓青瓦台24日宣布人事異動。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

近來隨著南北韓關係愈趨緊張、已故首爾市長朴元淳留下的性騷擾疑雲、不動產政策失敗，總統文在寅的支持度持續走低，7月第四周滿意度跌至44.8%、不滿意度更高達52.0%。為力挽狂瀾、為往後2年的施政上取得更滿意的成果，青瓦台實施一連串人事異動，大舉更換國家安保室第1次長與4名祕書官。

青瓦台24日宣布，將撤換原本擔任國家安保室第1次長的金有根（김유근），改由前國防部次長徐柱錫（서주석）擔任。

徐柱錫長期在韓國國防研究院服務，在外交、安保議題上十分活躍；2017年曾在文在寅陣營與徐薰（서훈，後擔任國家情報院長與國家安保室長）一起輔佐總統大選；文在寅上任後，擔任國防部次長，參與南韓國防改革；今年1月擔任共同民主黨黨魁李海瓚的國防安保特別輔佐官。

根據《韓聯社》分析，金有根卸任後，很有可能在之後的內閣改組中出任國防部長。

另外，新南方‧新北方政策祕書官改由呂翰九（여한구）擔任；雇用勞動祕書官改由梨花女大教授都在亨（도재형）擔任；社會政策祕書官改由原本的保健福祉部人口政策室長柳根赫（류근혁）擔任；國土交通祕書官則由原本的國土交通部住宅政策官河東秀（하동수）擔任。

►重組國安陣線！文在寅「內閣改組」籲重啟兩韓對話：以「川金會」為目標

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