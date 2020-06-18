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口蹄疫害全台損1700億元！陳吉仲落淚影片曝光…親賣地還債經歷

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記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌18日在行政院會聽取農委會「台灣通過OIE認證口蹄疫非疫區歷程與展望」報告，談及台灣歷經24年努力，終於在16日獲得「世界動物衛生組織（OIE）」審查成為非疫區。農委會主委陳吉仲補充說明時數度哽咽，坐在隔壁的勞動部長許銘春還溫柔拍背。

陳吉仲在會議中哽咽提到，當初有2萬5000多戶養豬戶，現在剩下7000多戶，有1萬8000多戶都不見了，「我們家就是那一戶！」整體經濟損失高達1700億以上，而他家就是其中的400、500萬，「400、500萬對一個農民來講，他可能就站不起來，農民沒有資產，那就只能賣地。」

▲▼陳吉仲在行政院會中哽咽。（圖／行政院臉書）

▲陳吉仲在行政院會中哽咽。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書，下同）

蘇貞昌表示，陳吉仲敘述的就是他個人親身經歷，其父當年貸款買進仔豬，正準備打拚事業，卻因口蹄疫從中國經金門傳入，受疫情衝擊，負債數百萬，除了賣地還款，所餘債務還要全家共同承擔，為此，陳吉仲帶著妻小從美回台任教，生活均很儉樸。

蘇貞昌強調，在全國最高行政機關的會議，所做的每個決定及努力，關係這塊土地的每位人民，「我們都在同一個國家、同一塊土地、同舟一命。」他在民國108年上任首日即赴桃園機場，指示百分百嚴查非洲豬瘟，防治絕不手軟，因為他是真正來自農業縣、擔任過農業縣縣長，與農民同在。

蘇貞昌表示，24年前口蹄疫在台爆發，檢驗出病毒的檢驗員就是現在的農委會防檢局長杜文珍，當時她也是落淚看著檢驗結果。那年台北縣埋了許多豬隻，12月接任縣長的他看著豬隻血水從許多地方流出並處理，也因此他常要求公務同仁做事百分百，因為他就是從台灣尾到台灣頭、從底層到上層，看著人民在政府領導下所受的待遇，政府若鬆懈，人民恐會傾家蕩產，用兩代力量都可能無法償還債務。

▲▼陳吉仲在行政院會中哽咽。（圖／行政院臉書）

蘇貞昌指出，在大家努力下，獲得今日的非疫區成果，陳吉仲和杜文珍都表示大家高興得睡不著，農民殷切的期待成真，顯見台灣防疫高水準，足以擁有自信且向世界證明。倘若一個國家能養豬又能出口，顯示該國重視經濟、扶植產業又注重環保，不只是產業成功，也顯示整體衛生管理成功，該國制度運作及公務員是有能力又認真的，這絕非自吹自擂，而是經世界檢驗，畢竟出口肉品成為他國人民的餐點，進口國是很嚴格的，不會打馬虎。

蘇貞昌表示，經過24年辛苦，現在被肯認是得來不易的事，不但要感謝農民，並對所有中央地方政府機關的公務同仁表達感謝肯定。新時代來臨，過去是自家後院飼養幾頭豬，現在要產業與環保並重，像是豬糞沼氣發電、汙廢水處理等，請農委會、環保署及經濟部等相關單位，一起研究努力。

蘇貞昌進一步強調，迄今全亞洲只有台灣跟日本守住非洲豬瘟，如無各位的努力，人民將無豬肉可吃。但各位辛苦是有成果的，今天人民有豬肉吃，相關肉製品（食品）業者生意不受影響，他向公務同仁由衷誠懇的表示敬意，也要求公務同仁體認嚴重性，勿妄自菲薄，因為公務同仁的努力與否，可直接影響人民受惠或受害。

蘇貞昌表示，從今天這報告，看到陳主委、杜局長這麼深的感觸，他自己也是一路有所體會，以此團隊為榮，給大家加油也是拜託，給全國農民感謝也是祝福。新階段開始了，他交代所有部會，未來整體要進階版，做任何事輕忽不得，如口蹄疫長達24年，帶來的災害是如此巨大，因此他要求嚴格，各位首長也應同樣交代所屬，要求同仁以此為例並以此為戒。

蘇貞昌指出，台灣「有政府，會做事」，讓人民放心，他相信未來台灣不只在世界被看得起，農業及各產業生生不息，人民既樂業又安居，環境又能永續，這是大家的理想及目標。很謝謝農委會、所有部會，恭喜並謝謝所有農民，希望大家一起再加油，讓台灣越來越好。

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