牛結節疹疫苗開打！　疑似病例、30頭以上牛場優先注射

▲牛結節疹疫苗金門開打。（圖／防疫檢疫局提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

金門牛隻爆發牛結節疹。防檢局指出，今（23日）起為金門全縣牛隻注射疫苗，以遏止疫情持續發生。今日的注射行程，將以疑似病例及在養頭數30頭以上場區優先注射，希望能在最短時間內達到80%上的覆蓋率，以確保整體牛隻的防護力。

防檢局說明，截止昨日，金門已累計（含畜試所）出現牛結節疹症狀的牛場為48場，累計撲殺149頭並進行焚化銷毀。據世界動物衛生組織OIE專家建議防治LSD最佳方式為施打LSD疫苗，日前農委會緊急透過OIE聯繫歐盟協助提供之疫苗，已於昨日下午抵台，將由國防部以專機載送歐盟所捐贈1萬劑疫苗運抵金門，今日起對金門全縣牛隻注射疫苗，以遏止疫情持續發生。

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防檢局臉書也表示，今天一早注射隊集結進行行前教育，提醒從各地前來支援的防疫人員注意安全防護，由於疫苗需避免高溫及日曬，注射隊成員與牧場主同心協力，控制牛隻動線把握注射效率另外，緊急應變小組也表示，將持續輔導牛場裝設捕蚊燈具黏蠅板、落實門禁管制、人車進出等生物安全措施。

農委會再次呼籲，國內養牛業者應每日檢查牛隻健康情形，若染疫應立即通報所在地動物防疫機關，並啟動後續防疫處置。符合主動通報要件之業者，依「動物傳染病防治條例」規定給予殺補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰並撲殺不補償。