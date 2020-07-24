快訊／建管處涉貪官員身亡　北市五點聲明：輿論未審先判壓力太大

▲北市府建管處官員曾華崇涉嫌索賄，陳屍南湖大橋下，家屬接獲噩耗坐地痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

錢櫃林森店6死悲劇爆出台北市政府官員收賄疑雲，業務承辦員曾華崇、周宗錡日前交保，但23日曾卻被發現陳屍南湖大橋旁。對此，北市府24日下午召開記者會，都發局長黃景茂發表5點聲明，指問題在「未審先判」造成的壓力。副市長黃珊珊也表示，未來會循違建處理委員會的方式，建立制度減低建管處同仁的壓力。

都發局發出的聲明內容共有五點，包括：第一，針對建管處同仁遭到司法調查情緒都很低落，已啟動市府關懷小組，希望讓建管處同仁情緒平緩，至於後續調查就靜待司法調查。另外就是行政管理上有要改善的地方我們後續會在做精進。

第二，昨天市長有去關懷曾華崇同仁的家屬，家屬有要求我們適度跟媒體澄清跟說明，有些報導可能有偏離事實，因為家屬拜託趁這機會來跟各位說明。黃景茂指出，曾的家屬特別提到，總統府電梯、立法院住宿會館問題、世新大學電梯夾傷人等問題，其實這個都跟曾華崇沒有關係，都是電梯抽驗機構發現的，「跟同仁都沒有業務相關。這部分是曾太太特別提出一定要我來澄清」。

第三，關於私聘助理部分，黃景茂強調，「曾華崇沒有私聘助理」，因為我們的電梯有委託電梯公會的抽驗，有三家，這三家有聯合派一位在建管處的駐點人員，協助一些工作，所以助理的薪水也是三個協會共同分擔，「所以助理並不是同仁私下聘的，而是委託三家協會、電梯機構的駐點人員」。

第四，市政府也有很多要改善的地方，譬如制度上改善，柯市長也要求都發局，要對建管處做RCA的改善，我們已經在做處理，最近就會提出來向市長報告。其實這問題就是未審先判，司法調查還沒結果，但也造成曾華崇同仁家屬很大壓力。第五，對於這些人員的懲處跟調任，這我會等到調查結果比較明顯的時候，再做處理。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者呂佳賢攝）

同時，黃珊珊也表示，目前市府正在做公安大體檢，有關電梯部分已用更嚴格的標準，但並不是每個電梯都會被抽檢到，「也就是這幾天的報導，有些並不是有被曾華崇抽檢到的，講得都是因為他放水造成電梯問題，這對當事人來說是很大的困擾」。

黃珊珊說，檢察官讓曾華崇交保，但相關資訊過於混亂，已經判了他很嚴重刑責，還是回歸到該尊重調查的部分還是遵守，第二希望大家不要打擾家屬，希望接下來靜候司法，行政調查也會進行相關處理，「這案子是悲劇，希望不要再有任何人受到傷害」。

至於「未審先判」所指涉的對象，是否包括稱要「連坐法」的市長柯文哲？黃珊珊說，市長只是說制度的問題，不是針對建管處，如果有任何發生類似案子，台北市政府都是採取這樣的方式，建管處只是開會的其中一個議題，是一個制度的建立。