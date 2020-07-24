台南新市9個月幼兒異物噎住及時排出　救護人員送醫幸無大礙

▲台南新市區有1名9個月大幼兒異物噎住及時排出，救護人員送醫幸無大礙。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局7月23日晚上據報，新市區有9個月大幼兒疑餵食時遭異物噎住，消防局新化分隊馬上出動救護車前往救援，救護員到場發現，異物已被家屬動手取出，惟口腔部疑因此受傷，即以救護車送醫治療，幸無大礙。

台南市消防局於7月23日晚上據報，有1名9個月大幼兒，疑因餵食造成異物噎住的情況，新市消防分隊據報，馬上出動救護車前往救援，救護人員到場時，家屬表示已打開小孩的口部將異物取出，救護員檢查，異物的確已取出，但口腔疑因取出異物過程造成受傷情況。

▲救護員王景煌表示，民眾餵食孩童請注意安全，如發生異物噎住，除馬上打119報案請求派員救護送醫外，較不建議自行動手直接挖出異物的動作，以免對孩童造成二次傷害。

救護員王景煌向家屬建議應送醫檢查，看看是否還有其他異物殘留，並進行治療，以保障孩子安全，在家屬同意下，救護人員以救護車將孩子送醫就治。

▲如發生異物噎住，可先將孩子翻身用手拍背，連拍5下，看看異物會不會被咳出，如果沒有排出，再重複拍打動作，先作急救處理。

救護員王景煌表示，民眾餵食孩童請注意安全，如發生異物噎住，除馬上打119報案請求派員救護送醫外，可先將孩子翻身用手拍背，連拍5下，看看異物會不會被咳出，如果沒有排出，再重複拍打動作，先作急救處理，並讓救護人員接手。救護人員表示，較不建議自行動手直接挖出異物的動作，以免對孩童造成二次傷害。

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