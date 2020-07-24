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緝捕竊盜頑強慣犯　台南新化警鍥而不捨追根究底

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▲台南市新化分局新化派出所查獲梁姓竊嫌，涉嫌竊取電纜線，起獲作案工具油壓剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新化分局新化派出所查獲梁姓竊嫌，涉嫌竊取電纜線，起獲作案工具油壓剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華電信員工7月23日中午向台南市新化分局報案稱，位於新化區王公廟1230小段電信基地臺電線遭剪竊，新化派出所警員林和生、黃瑋恩接獲通報即前往查處，發現該處係近期連續多次遭竊的中華電信與亞太電信聯合所屬基地臺，警方搜尋發現梁嫌涉案，梁嫌雖否認，但警方蒐證明確，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市新化分局新化派出所查獲梁姓竊嫌，涉嫌竊取電纜線，起獲作案工具油壓剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，員警案發現場附近發現梁姓犯嫌，梁嫌係為列管保護管束治安人口，有多項竊盜、傷害前科，警方發現梁嫌其所騎乘機車腳踏板上置放有所竊取的12條電線（共約50米）及置於機車置物箱內2支油壓剪等犯案工具，惟犯嫌狡詐辯稱電線是其隨手撿取而來非竊剪，然而在警方鍥而不捨，追根究底，逐項與現場物品比對吻合，且報案人指證歷歷下，犯行昭然若揭，另輔以近期研判犯嫌可能行車動線與調閱監視器畫面，詳細比對其犯嫌穿戴及特徵點，與6月28日6時許同一地點基地臺多處遭竊取冷氣機銅管、電線、監視器鏡頭，確認無誤，各項影像跡證無疑在在證明為梁嫌所犯，全案依竊盜罪隨案移送偵辦。

▲台南市新化分局新化派出所查獲梁姓竊嫌，涉嫌竊取電纜線，起獲作案工具油壓剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局長許芳毅表示，在防疫工作及振興三倍卷安全維護勤務期間，員警受理案件處理仍秉持積極態度，維護社會治安絕不鬆懈，以大規格方向鍥而不捨釐清追兇，發揮團隊精神達成任務，殊值表率，除及時頒發破案茶及指示相關辛勞員警給予從優敘獎外，適時犒慰激勵破案人員辛勞。

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