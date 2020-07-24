　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

微笑水岸獲國際肯定 奪建築界奧斯卡「全球卓越建設獎」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲微笑水岸獲「全球卓越建設獎」獲國際獎項肯定。（圖／新竹市政府提供）

▲微笑水岸獲「全球卓越建設獎」獲國際獎項肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

微笑水岸獲「全球卓越建設獎」獲國際獎項肯定！2020國家卓越建設獎（FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards）舉行頒獎典禮，副總統賴清德親自頒獎。新竹市15項公共建設獲獎，且微笑水岸計畫獲有「建築界奧斯卡」之喻的「全球卓越建設獎」肯定，得到總合規劃類銀獎，也是台灣在此項目首獲獎。新竹市長林智堅說，微笑水岸串連新竹左岸、新竹漁人碼頭與17公里海岸線，共27公里長，兼顧生態自然、運動、觀光等多面向，是全市府跨局處合力完成的「新竹人的驕傲」。

「全球卓越建設獎」(FIABCI World Prix d'Excellence Awards)為世界不動產聯盟(FIABCI)舉辦，主旨為肯定具創新的最佳卓越建設作品。此獎項是來自國際頂尖的房地產專業人士和專家共同評審與鑑定，其評選標準是以美觀、功能性及全方位性做為考量，獲獎者能在全球超過70個國家及100多個世界專業組織的國際平台中嶄露頭角。

國家卓越建設獎主辦單位表示，能代表台灣參加「全球卓越建設獎」，需近二年曾獲國家卓越建設獎金質獎以上，且經國家卓越建設獎委員會推薦，才可代表台灣參賽，條件嚴格並不容易。

竹市府表示，微笑水岸計畫獲「總合規劃類」銀獎，該類別的競爭者通常為大規模的城鎮規劃，竹市以綿延水岸規畫脫穎而出實屬難得，也是台灣首次在該項目獲獎，原訂於今年上半年於菲律賓頒獎，但因肺炎疫情延至明年。

此外，新竹市14項公共建設也獲國家卓越建設獎肯定，「新竹公園與動物園再生計畫」獲最佳環境文化類卓越獎，是該類別最高榮譽。市府指出，新竹公園過去被分割成6個管理單位，缺乏妥善規劃與使用，該計畫採取減量、開放、綠地增加、景觀改善原則，讓102歲的新竹公園改頭換面，成為結合生態、歷史文化的自然公園，新竹市立動物園開園半年也衝破百萬入場人次。

林智堅說，竹市是個被水環繞的城市，水岸系列建設更在今年大放異彩，「新竹漁人碼頭國際風箏廣場暨親子沙灘工程」獲頒綜合成就獎，累積曾獲三項金質獎以上的建設才能獲此殊榮；「港南運河公園」獲最佳環境文化類金質獎；汀甫圳周邊環境及通學步道、香山濕地生態公園、隆恩圳與護城河人行空間串聯、新竹漁港直銷中心攤商整建工程，也分獲最佳規劃設計類的特別獎與金質獎肯定。

副總統賴清德出席致詞時表示，「國家卓越建設獎」透過嚴謹的審核，選出我國優秀建築或景觀代表作品，近年來，不論公私部門皆非常重視，「國家卓越建設獎」是國內建設類的指標獎項，也期許透過這個獎項，讓台灣的建築不僅重視美學，更邁向生態、人本、文化、永續及防災等多面向，盼未來能透過各級政府部門與民間企業互相溝通努力，共同創造出符合社會大眾需要，也能代表臺灣的人本建築。

新竹市政府秘書長陳章賢代表受獎時表示，市府用最高的標準與要求打造公共建設，「加速」新竹市的發展，這幾年陸續在媒體調查，或是建設獎項的評比，可以看到新竹市獲得各界肯定，也特別感謝中央單位長期以來不論是在爭取預算上的支持，或是行政協調的幫忙，都給予新竹市政府很大的協助，今天新竹市政府獲獎的榮耀，也一同與中央的長官們分享。

行政處表示，本屆2020新竹市府共在「全球卓越建設獎」獲頒1座銀獎；在「國家卓越建設獎」獲得綜合成就獎1座、卓越獎1座、特別獎1座、金質獎9座、優質獎2座，共15項大獎，詳細獲獎名單：

全球卓越建設獎-總合規劃類-銀獎【微笑水岸】
綜合成就獎【新竹漁人碼頭國際風箏廣場暨親子沙灘工程】
最佳環境文化類
卓越獎【新竹公園與動物園再生計畫】
金質獎【新竹市關埔地區新設國小建校工程(一期工程B區)、港南運河公園】
優質獎【府後街地下停車場行人出入口及護城河公廁建築改善工程】
最佳規劃設計類
特別獎【汀甫圳周邊環境及汀甫圳通學步道與交通大學(博愛校區)周邊環境改善工程】
金質獎【新竹市成德高中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程、新竹市龍山國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程、香山濕地生態公園、火車站前廣場步行空間改善工程、柴橋社區活動中心新建工程、新竹市友善環境營造隆恩圳與護城河人行空間串聯工程、新竹漁港直銷中心攤商整建工程】
優質獎【新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工
程】

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

ET快訊
IU身材怎維持？「吃飯習慣」影片討論爆掉…網：難怪不會胖
快訊／才換新局長就被抄查！廉政署搜索高雄市警局
里長揪462人集資威力彩　中獎金額曝光！
快訊／新增3例境外移入　都是從菲律賓返台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寫首天籟獻給屏東　音樂「謠嵐」流行音樂創作營即起招生

辦戶政免印章 綠色櫃檯無紙化數位簽章開跑

要暖爸不要暖化　台中民間團體號召88節遊行種樹救地球

申請地政謄本、稅籍清單免奔波　雲林20鄉鎮公所讓民眾「在地申請」

搭接駁車賞太平山翠峰有譜！8/1起2人可預約景觀道路付費接駁服務

宜蘭「忍者龜」TV檢視器　污水下水道管路油脂、毛髮堆積看光光

新二代FUN暑假　水域活動營隊體驗

台南新市9個月幼兒異物噎住及時排出　救護人員送醫幸無大礙

台灣首座！　新竹微笑水岸獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設銀獎

百年瑞春醬油捐百萬元　西螺福興宮太平媽祖整建添經費

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

寫首天籟獻給屏東　音樂「謠嵐」流行音樂創作營即起招生

辦戶政免印章 綠色櫃檯無紙化數位簽章開跑

要暖爸不要暖化　台中民間團體號召88節遊行種樹救地球

申請地政謄本、稅籍清單免奔波　雲林20鄉鎮公所讓民眾「在地申請」

搭接駁車賞太平山翠峰有譜！8/1起2人可預約景觀道路付費接駁服務

宜蘭「忍者龜」TV檢視器　污水下水道管路油脂、毛髮堆積看光光

新二代FUN暑假　水域活動營隊體驗

台南新市9個月幼兒異物噎住及時排出　救護人員送醫幸無大礙

台灣首座！　新竹微笑水岸獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設銀獎

百年瑞春醬油捐百萬元　西螺福興宮太平媽祖整建添經費

林庭謙挑戰職籃　CBA、B.League、P.League+聯賽3選1

Gary老婆放閃私照曝光！　網友眼尖發現「1細節」驚：懷孕了？

桃警破獲22年前檳榔西施焚屍案　鄭文燦：感謝警察堅守崗位

馬力千匹東瀛戰神挑戰特斯拉Model 3 Performance　跑完2場就GG

染疫後還「脫口罩」！講師赴前線講課...教會內「大唱聖歌」害21人中鏢

李眉蓁「超狂質詢影片」曝光！聊天、狂捧韓國瑜80秒…最後羞問：市長幾公斤？

《灌籃高手 SLAM DUNK》宣佈參展ACG博覽會　搶先釋出場佈圖及首屆官方賽事冠軍爭霸賽登場

敲開爆出滿滿餡料！桃園限量「芋泥火山冰」　淋了黑糖蜜太邪惡

Costco也有賣！美FDA召回「75個品牌洗手液」：含甲醇有致命風險

也只給72小時！　美國在「27日10點前」要關閉成都領事館

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

地方熱門新聞

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

台中捷運男女員工傳不倫戀大打出手

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼

就在青埔附近！　清大附設醫院案通過

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

苗正子造影中心　打造完整癌症醫療

登錄發票抽名車　FUN遊苗栗最划算

新竹市微笑水岸　獲全球卓越建設獎

IKEA桃園旗艦店開幕　鄭文燦：提供優質消費

新營警及時阻詐保住婦人30萬元

「全台最窮里」在桃園？　鄭文燦澄清

台南市長黃偉哲榮獲國土建設特別貢獻獎

更多熱門

相關新聞

2018全球卓越建設獎　台灣奪一金二銀

2018全球卓越建設獎　台灣奪一金二銀

被喻為全球建築界的奧斯卡金像獎的「全球卓越建設獎FIABCI World Prix d'Excellence Awards」，2018年頒獎典禮5月1日在杜拜舉行，台灣以一金二銀的成績，再度閃耀國際不動產建築界。

竹市最大空氣品質淨化區啟用

竹市最大空氣品質淨化區啟用

微笑水岸　翻轉竹市水岸記憶

微笑水岸　翻轉竹市水岸記憶

巴克禮擴建　獲全球卓越建設首獎

巴克禮擴建　獲全球卓越建設首獎

高市中都公園獲全球卓越建設獎！

高市中都公園獲全球卓越建設獎！

關鍵字：

微笑水岸全球卓越建設獎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面