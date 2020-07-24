微笑水岸獲國際肯定 奪建築界奧斯卡「全球卓越建設獎」

▲微笑水岸獲「全球卓越建設獎」獲國際獎項肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

微笑水岸獲「全球卓越建設獎」獲國際獎項肯定！2020國家卓越建設獎（FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards）舉行頒獎典禮，副總統賴清德親自頒獎。新竹市15項公共建設獲獎，且微笑水岸計畫獲有「建築界奧斯卡」之喻的「全球卓越建設獎」肯定，得到總合規劃類銀獎，也是台灣在此項目首獲獎。新竹市長林智堅說，微笑水岸串連新竹左岸、新竹漁人碼頭與17公里海岸線，共27公里長，兼顧生態自然、運動、觀光等多面向，是全市府跨局處合力完成的「新竹人的驕傲」。

「全球卓越建設獎」(FIABCI World Prix d'Excellence Awards)為世界不動產聯盟(FIABCI)舉辦，主旨為肯定具創新的最佳卓越建設作品。此獎項是來自國際頂尖的房地產專業人士和專家共同評審與鑑定，其評選標準是以美觀、功能性及全方位性做為考量，獲獎者能在全球超過70個國家及100多個世界專業組織的國際平台中嶄露頭角。

國家卓越建設獎主辦單位表示，能代表台灣參加「全球卓越建設獎」，需近二年曾獲國家卓越建設獎金質獎以上，且經國家卓越建設獎委員會推薦，才可代表台灣參賽，條件嚴格並不容易。

竹市府表示，微笑水岸計畫獲「總合規劃類」銀獎，該類別的競爭者通常為大規模的城鎮規劃，竹市以綿延水岸規畫脫穎而出實屬難得，也是台灣首次在該項目獲獎，原訂於今年上半年於菲律賓頒獎，但因肺炎疫情延至明年。

此外，新竹市14項公共建設也獲國家卓越建設獎肯定，「新竹公園與動物園再生計畫」獲最佳環境文化類卓越獎，是該類別最高榮譽。市府指出，新竹公園過去被分割成6個管理單位，缺乏妥善規劃與使用，該計畫採取減量、開放、綠地增加、景觀改善原則，讓102歲的新竹公園改頭換面，成為結合生態、歷史文化的自然公園，新竹市立動物園開園半年也衝破百萬入場人次。

林智堅說，竹市是個被水環繞的城市，水岸系列建設更在今年大放異彩，「新竹漁人碼頭國際風箏廣場暨親子沙灘工程」獲頒綜合成就獎，累積曾獲三項金質獎以上的建設才能獲此殊榮；「港南運河公園」獲最佳環境文化類金質獎；汀甫圳周邊環境及通學步道、香山濕地生態公園、隆恩圳與護城河人行空間串聯、新竹漁港直銷中心攤商整建工程，也分獲最佳規劃設計類的特別獎與金質獎肯定。

副總統賴清德出席致詞時表示，「國家卓越建設獎」透過嚴謹的審核，選出我國優秀建築或景觀代表作品，近年來，不論公私部門皆非常重視，「國家卓越建設獎」是國內建設類的指標獎項，也期許透過這個獎項，讓台灣的建築不僅重視美學，更邁向生態、人本、文化、永續及防災等多面向，盼未來能透過各級政府部門與民間企業互相溝通努力，共同創造出符合社會大眾需要，也能代表臺灣的人本建築。

新竹市政府秘書長陳章賢代表受獎時表示，市府用最高的標準與要求打造公共建設，「加速」新竹市的發展，這幾年陸續在媒體調查，或是建設獎項的評比，可以看到新竹市獲得各界肯定，也特別感謝中央單位長期以來不論是在爭取預算上的支持，或是行政協調的幫忙，都給予新竹市政府很大的協助，今天新竹市政府獲獎的榮耀，也一同與中央的長官們分享。

行政處表示，本屆2020新竹市府共在「全球卓越建設獎」獲頒1座銀獎；在「國家卓越建設獎」獲得綜合成就獎1座、卓越獎1座、特別獎1座、金質獎9座、優質獎2座，共15項大獎，詳細獲獎名單：

全球卓越建設獎-總合規劃類-銀獎【微笑水岸】

綜合成就獎【新竹漁人碼頭國際風箏廣場暨親子沙灘工程】

最佳環境文化類

卓越獎【新竹公園與動物園再生計畫】

金質獎【新竹市關埔地區新設國小建校工程(一期工程B區)、港南運河公園】

優質獎【府後街地下停車場行人出入口及護城河公廁建築改善工程】

最佳規劃設計類

特別獎【汀甫圳周邊環境及汀甫圳通學步道與交通大學(博愛校區)周邊環境改善工程】

金質獎【新竹市成德高中校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程、新竹市龍山國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程、香山濕地生態公園、火車站前廣場步行空間改善工程、柴橋社區活動中心新建工程、新竹市友善環境營造隆恩圳與護城河人行空間串聯工程、新竹漁港直銷中心攤商整建工程】

優質獎【新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工

程】

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導