北京反擊了！美關閉中國駐休士頓領事館始末一次看

▲中國駐休士頓領事館一度傳出火警。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者林宣佑/綜合外電報導

今日中國執行報復外交策略,限時72小時要求關閉美駐成都領事館。兩國互關領事館始末帶您一次看清楚。

中美烈火燒不停,新冷戰成形

近幾週,美國與盟國動作頻頻,加強對北京政府的施壓,英國禁止中國電信巨擘華為參與5G網路建設,華府制裁壓迫香港與新疆地區穆斯林的中國官員。美國政府在21日下令在72小時內關閉中國駐休士頓領事館。中美之間的矛盾自貿易戰起便浮上檯面。

領事館附近居民目擊,內部外交人員緊急整理文件檔案並焚燒,接獲通報的消防員被拒絕入內。當駐外使館被下令關閉時,該國通常會銷毀機密文件,這在國際上並不罕見,但川普對這些被焚燒的文件表現出強烈好奇。

This video shared with us by a viewer who lives next to the Consulate General of China in #Houston shows fire and activity in the courtyard of the building.

DETAILS SO FAR: https://t.co/2cOeKoap96 pic.twitter.com/0myxe6HIlC