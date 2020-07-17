台南女奔高雄會男網友！完事見「配偶欄有人」　甩頭想走反遭硬上…她崩潰求饒

▲女子南下高雄找男網友，完事後驚見他配偶欄友人，當下甩頭想走竟反遭硬上。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／高雄報導

女子小君（化名）離婚後透過臉書認識男子阿宏（化名），2人相談甚歡相約見面，並在阿宏租屋處內發生關係。孰料，完事後小君赫見阿宏的身分證配偶欄上有人，氣得與阿宏發生爭執，並表明要離開，但沒想到阿宏竟惱羞將她壓上床硬上得逞。案經小君提告，高雄地院最後依強制性交罪判阿宏4年徒刑。

判決書指出，小君2019年6月間透過臉書認識阿宏，聊了幾天後，2人就相約見面。同年7月3日，小君從台南搭車南下高雄找阿宏，並在阿宏租屋處飲酒聊天，酒過三巡後，2人自然的發生關係，但小君卻在完事後發現阿宏身分證上的配偶欄並非空白，便氣得質問阿宏，並表明要離開。

不過，正當小君準備離開，就遇到阿宏的朋友來訪，而阿宏便趁勢將小君包包拿走，並要求她到超商買東西，而小君為了拿回包包，只好乖乖配合。直到阿宏友人離開，阿宏再度起色心，將小君壓上床硬上得逞。

過程中，小君因奮力掙扎，導致嘴唇及全身多處有咬、抓痕，而最後小君不斷求人，並稱要打電話給前夫，要前夫到阿宏住處接她，阿宏才氣得將包包丟還給小君，而小君也趁機逃跑並報警。

法官審理時，阿宏辯稱，2人第一次發生關係時是兩情相悅，但後來小君發現他已婚身分，2人因此大吵，而吵完後「根本沒有心情發生關係」，否認硬上小君。不過，阿宏說法不被法官採信，法官認為，小君的驗傷報告中，身體有多處咬痕及抓痕，且下體也驗出阿宏的DNA，因此認定阿宏性侵，最後依強制性交罪判阿宏4年徒刑。

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