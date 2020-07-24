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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／附條件的多數決恐讓國民法官僅為櫥窗作用

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▲▼《國民法官法》三讀，司法院許宗力（中）、祕書長林輝煌（左）、刑事廳長彭幸鳴合影。。（圖／記者吳銘峯攝）

▲《國民法官法》將於2023年1月1日實施，其評議模式採日本的附條件多數決。圖為司法院院長許宗力（中）、祕書長林輝煌（左）、刑事廳廳長彭幸鳴。（圖／記者吳銘峯攝）

立法院在本周經過馬拉松式的表決後，通過《國民法官法》，並將於2023年1月1日實施。未來，只要是十年以上有期徒刑或故意犯罪致人於死之罪，即須由3位職業法官與6位國民法官組成合議庭來審理。如此看來，國民法官具有人數優勢，似乎可以實現司法民主化，但真是如此嗎？

一般而言，在陪審制度下，陪審團僅為有罪、無罪的判斷，若判有罪，就由法官單獨進行量刑，故兩者具有明確的分工與區隔。但於參審制度，由於採合審合判的模式，如何防止職業法官去影響參審員，一直是個棘手的問題。

以法國的重罪法庭為例，為解決此問題，就從參審員的人數著手，即由多達12位的參審員與3位法官組成，且於評議有罪時，也採三分之二決。至於我國的國民法官制度，幾乎是沿襲日本於2009年5月21日所施行的裁判員制度，故於評議模式，也採取日本相當特殊的附條件多數決。

於我國的國民法官制度，6位國民法官與3位職業法官同席而坐，也有著幾乎等同的權力，更須共同決定犯罪事實有無與量刑，乍看之下，國民法官似於評議一開始，即擁有人數上的優勢，可因此主宰判決的最終結果。只是按照《國民法官法》第83條第1項，欲認定被告有罪，雖採三分之二決，卻須兼含有職業法官與國民法官的意見。因此，即便6位國民法官皆認定有罪，若3位職業法官皆主張無罪，仍須以無罪為終。

至於量刑的評議，依《國民法官法》第83條第3項，雖採過半決，也須兼含有職業法官與國民法官的意見。如酒駕致死罪的案件，法定刑為3年到10年有期徒刑，故6位國民法官就算全數堅持判10年有期徒刑，但若3位職業法官都判5年有期徒刑，仍是以後者的科刑為最終結果。

至於殺人案件，若要判處被告死刑，根據《國民法官法》第83條第3項但書，則採高標準的三分之二決，且仍得兼含有職業法官與國民法官的意見。也就是說，就算6位國民法官皆主張死刑，但只要3位職業法官維持不判死的態度，被告就絕不可能被判處死刑。

總之，在判處死刑採取附條件的絕對多數決下，國民法官的人數優勢，並不足以翻轉或改變司法不判死的現況。尤其若再思考，當人民由局外人轉變成法官地位時，是不可能倉促且草率的決定處死，故將來出現死刑的機率，反可能更低。再者，國民法官將來所審理者，都是殺人之類的重罪，除得面對殘酷的犯罪證據與輿論的關注外，對於是否判死的抉擇壓力，肯定比職業法官來得大。甚且，在判決的結果，明顯仍是以職業法官為主導的情況下，國民法官到底是實現司法民化或僅具櫥窗作用，就值得深思。

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