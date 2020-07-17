蘇友辰／除了刑事審判　「陪審制」何妨另起爐灶

▲陪審參審一併試行推動大聯盟持續在立院前抗議臨時會將強行通過司法院版本的國民法官制度。（圖／記者吳銘峯攝）

攸關司改刑事審判制度變革的陪審制與參審制是否採兩制併行，由民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民間團體所組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」和司法院爭執不下，7月20日立法院臨時會將是決戰關鍵。究竟鹿死誰手，各界莫不引領以待。

兩制併行聯盟緊咬司法院參審制（即國民法官制）不放，大有非卿不嫁的決心，司法院雖有執政黨及總統蔡英文的加持和背書，但草案113個條文中，仍有75條遭到保留，將留待院會採取逐條表決，過程將會「很辛苦」，也只好背水一戰，力撐到底，最後勉強三讀通過達陣完成，大概是大勢所趨吧！

其實，陪審制適用的場域，並非僅限於刑事審判一途，包括民事、行政訴訟、智財訴訟等，國內學者李復甸教授即建議，我國行政訴訟亦可由國民法官來參審或是陪審，這是「能讓蔡英文留名的司改」，別樹一幟，值得推敲。

良以，人民對事關自己的財產、權利、自由受到不法或不當行政處分，依法可以提出訴願，不服再提起行政訴訟撤銷，以求救濟；而一部《行政訴訟法》係以「維護公益」為其主要目的，因為被告官署為政府單位，特別國稅局的稅務訴訟，為維護國家稅收的考量下，行政法院的法官大概都偏向國稅局官員的說法，過去一般判決人民敗訴率極高，故行政法院素有「敗訴法院」、「駁回法院」之稱。

李教授直指，人民權利被侵害的最大來源是政府，人民對司法最大的怨恨在行政訴訟。最明顯的如，太極門掌門人夫婦為「萬年稅單」所苦，纏訟長達近24年，雖歷經11次再審，均遭駁回，迄今無法全部脫困，其中81年度的稅單目前正面臨行政執行署新竹分署強制執行拍賣之命運。

日前法稅改革聯盟舉辦「法稅改革良方」論壇，以探討太極門稅務冤案為例，前台南縣長蘇煥智與談時有所感觸，在席間即倡言行政訴訟應採行陪審制，讓臨時選出的國民組成陪審團，聆聽國稅局官員與原告（被處分人）的攻防，集合一般常識，應不難判斷太極門敬師禮是贈與性質，屬免稅所得，依法無任何課稅問題。若能為一致決定，要求國稅局撤銷違法課稅處分，萬年稅單就不復存在，這或許是突破國家稅務暴政霸凌稅民的改革契機。

不特如此，台北市副市長黃珊珊也在7月初公開表示，未來台北市政府將在國家賠償或訴願等與人民權利義務有關的案件，選定幾個類型加入實質陪審制的作法，也許半年左右，可成為陪審精神第一個實驗的場域，以免國家權力之恣意及官官相護，讓弱勢人民處於挨打的地位。苦民所苦，確是人民百姓真正的父母官，值得讚揚。

萬一立法院臨時會中，民進黨以多數優勢護航司法院版的國民法官制成功，排除民間兩制併行聯盟的主張，為不讓引進人民參與審判制度欠缺司法民主化多元比較的機會，建議院會應作成附帶決議，要求司法院在兩年內建構行政法院採行陪審制，擬定試行草案送立法院審議，讓陪審制另起爐灶移植另一園地發揮所長。以六年為期跟刑事參審制同步不同台試行評估其優劣長短，作為比較選擇適用的實證基礎，如此補救方不致留下遺憾。蔡總統是否可以在司改大業中歷史留名，大家可以拭目以待。

好文推薦

蘇友辰／最高法院限量分案遺禍與補救

蘇友辰／總統如何應對冤案赦免的請求？



蘇友辰／恐龍判決嗎？傅崐萁炒股案後竟可帶職入監

●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。