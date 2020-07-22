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蔡英文：本刑10年以上或故意犯罪致死刑事案件　國民法官「共審共判」

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▲▼總統府發言人丁允恭。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統府發言人丁允恭。（資料照／記者呂佳賢攝）

實習記者李佩弦／台北報導

立法院22日上午宣布三讀通過《國民法官法》，總統蔡英文稍後在臉書發文表示，人民參與司法「共審共判」的新時代開始了，「國民法官法」是一部劃時代的法案，要謝謝司法院規劃草案，也謝謝參與漫長討論的各界專家，以及辛苦審查法案的立委們，未來凡是「最輕本刑10年以上」或「故意犯罪造成死亡」的刑事案件，將會隨機抽選6位國民法官，跟3位職業法官共同審理和判決。

蔡英文指出，這套國民法官制度，結合了英美法系「陪審制」和大陸法系「參審制」的優點，讓代表人民意志的國民法官，和具法學專業的職業法官，可以共同審理案件，讓審判更公開透明、更公平正義，也更能反映人民的感情與期待。

蔡英文說，推動人民參與司法審判，是2017年司改國是會議的結論，也是她對司法改革的承諾。過去，司法缺少人民參與的空間，重大刑事案件判決的公平性常受質疑，也影響了司法的公信力，這是政府極力想改變的現象。

因此未來新制度上路後，凡是「最輕本刑10年以上」或「故意犯罪造成死亡」的刑事案件，將會隨機抽選6位國民法官，跟3位職業法官共同審理和判決。

總統府發言人丁允恭也補充說明指出，這套國民法官制度，根據司法院的民意調查顯示，受到7成以上國民的支持與信任，是最符合社會共識，同時也適合台灣國情的審判制度。

丁允恭也強調，總統感謝立法院各黨派委員，歷經3個晝夜的辛勞，盡心審理國民法官法草案，讓這部劃時代法案得以順利通過，相信從今天起，台灣的司法改革得以跨出一大步，邁入嶄新的紀元。

根據新出爐的《國民法官法》，擔任國民法官的條件為：一、須年滿23歲，在地方法院管轄區域內居住4個月以上，具高中職以上或同等學力的國民。二、不曾有有期徒刑宣告及褫奪公權未復權等情況。

三、身分不得為正副總統、民意代表、政務人員、現役軍人、警察，以及司法官考試、律師考試及格人員及未完成國民教育人員等。四、條件不得為「年滿70歲以上者」、「公立或已立案私立學校的教師、在校學生」、「因生活上、工作上、家庭上的重大需要致執行國民法官、備位國民法官職務顯有困難」等。

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