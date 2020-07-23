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兩岸重新再出發！ 　《中評社》讚雙城論壇「樹立好範例」：溝通不能停

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 記者蔡儀潔／綜合報導

2020台北上海城市論壇（雙城論壇）22日以視訊方式舉行，《中評社》今（23）日發表評論，稱其「突破現實困境、頂著強大壓力破浪前行」，為兩岸交流之路點亮了一盞明燈，從中可以得到3點啟示。

受政治及新冠肺炎疫情雙重影響，兩岸交流出現近年來前所未有的「低谷期」，敵意更是不斷加劇，有從「冷對抗」走向「熱對抗」之勢，在此背景下，雙城論壇是疫情以來兩岸唯一且首次的官方交流。《中評社》指出，從中可以得到3點啟示。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行。（圖／記者林敬旻攝）

第一、只要存在公約數，兩岸就還有溝通對話的空間。

文章稱，一段時間以來，無論是基於兩岸出現「民意對撞」之勢，還是基於民進黨當局修法限制交流所帶來的寒蟬效應，抑或是基於部分政黨兩岸立場轉趨曖昧，大多數觀察家已不看好兩岸交流對話的前景，然而，雙城論壇的舉辦充分說明，即便困難重重，兩岸也絕不是沒有溝通對話的餘地。

台北市長柯文哲對兩岸關係的認知和主張，以及即使被「抹紅」也要堅持交流的善意，構成了對大陸一貫主張的積極回應，這正是雙城論壇得以順利舉辦的重要原因，由此可見，只要相向而行、積極尋求最大公約數，兩岸溝通對話的大門就始終敞開著，有關方面所展現出的誠意和智慧，無疑為未來兩岸交流克難前行提供了一個良好範例。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

第二、兩岸的事由兩岸家裡人商量著辦才是歷史正道。

文章指出，美國的介入是導致當前兩岸關係日趨緊張的重要原因，有人開玩笑說，「明明是在看台海新聞，卻總有一個域外國家不斷搶鏡頭、博出位、占頭條」，這是極不正常、十分危險的。今年的雙城論壇猶如一服清醒劑及時點醒夢中人，那就是兩岸的事不論大小都應該由家裡人商量著辦，走向也應由兩岸人民共同意志所決定，任何時候都輪不到一個外人跑到家裡來唱主角。

「家人之間沒有什麼心結不能化解，也沒有什麼困難不能度過」，文章指出，兩岸不管遭遇多少干擾阻礙，溝通交流都不能停、不能斷、不能少，只有保持緊密的溝通對話，才不會給外部勢力留下插手的空間和機會。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，上海市長龔正致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲上海市長龔正致詞。（圖／記者林敬旻攝）

第三、兩岸在大變局中更加需要務實合作、共同應對風險挑戰。

在疫情的催化下，全球不確定、不穩定因素明顯上升，此次論壇圍繞「防疫交流與經濟合作」等重要議題展開，可說是為兩岸在新形勢下，加強務實合作樹立典範，兩岸與其兄弟各自爬山，不如加強交流互鑒，只有採取更加緊密務實的合作，才能夠真正實現雙贏的局面。

文章提到，正如柯文哲在「雙城論壇」開幕致辭中所強調的「兩岸交流比斷流好，合作比對抗好」，溝通對話永遠是增進互信、傳遞善意、避免誤判、解決問題的正確之道。

文章最後強調，在新形勢新條件下，兩岸相向而行的道路必然充滿荊棘坎坷，但問題越多，越需要坐下來共同商量著解決；分歧越大，越應當通過對話尋求妥善處理，期待雙城論壇是一個新的開始，兩岸可以重新再出發，共同將「溝通對話」打造成後疫情時代的「新常態」。

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