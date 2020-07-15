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台中「葛醫師」無牌看診11年　把脈抓藥一條龍海撈4300萬...病患傻眼

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▲台中密醫11年海撈4千多萬　把脈、抓藥一條龍！科學中藥還可「客制化宅配」。（圖／記者白珈陽翻攝）
▲綽號「葛醫師」的57歲蓋姓男子，從1999年起在南投、台中市當地坐診，11年共獲取4千3百多萬不法所得。（圖／記者白珈陽翻攝，下同）

記者陳凱力／綜合報導

台中一名綽號「葛醫師」的57歲蓋姓男子，明知自己沒有醫師執照，卻仍從1999年起在南投、台中市當地坐診，不止把脈、看診還開藥，11年共獲取4千3百多萬不法所得，台中地檢署2020年2月獲報後偵辦，經搜索後當場查扣處方藥品767罐、手寫病歷資料及藥商合約書等證物，蓋男也遭依違反藥師法起訴。

▲台中密醫11年海撈4千多萬　把脈、抓藥一條龍！科學中藥還可「客制化宅配」。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警於看診處查獲大批中藥及病例。

台中蓋姓男子明知自己未具醫師執照，卻從1999年起到2020年2月期間，前往南投埔里、台中北區等處為病人把脈、看診，每次收取650到1500元不等的看診費用，再向藥廠業務員購買科學中藥粉，於病患看診後再以包裹將調製好的罐裝藥粉寄送至病患指定地址，11年間共獲取4357萬多元及人民幣5000元。

多名證人皆證稱蓋男有進行醫療行為，蓋男也坦承犯行。

台中地檢署指揮於2020年2月間指揮台中市警二分局、台中市衛生局，持搜索票前往台中、南投等處搜索，並當場查扣處方藥品767罐、待寄送包裹89盒、手寫病例一箱、藥商合約書2份等證物，除聲請沒收犯罪所得、處方藥品等物，也向台中地院聲請扣押蓋男名下不動產獲准，依違反藥師法提起公訴。

▲台中密醫11年海撈4千多萬　把脈、抓藥一條龍！科學中藥還可「客制化宅配」。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼多名證人指證歷歷，蓋男也坦承犯行。

▲台中密醫11年海撈4千多萬　把脈、抓藥一條龍！科學中藥還可「客制化宅配」。（圖／記者白珈陽翻攝）

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