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暗夜縱火中和公寓9死　華僑李國輝3度判死再遭撤銷發回

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▲▼中和出租公寓縱火害死9命，李國輝出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲中和出租公寓縱火害死9命，李國輝三度判死仍遭撤銷。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓縱火案件，奪走9條性命，震驚社會。檢警事後逮捕緬甸華僑李國輝，李男一二審、更一審3度遭判死刑。案經上訴最高法院，最高法院審理後，23日再度撤銷，發回高等法院更二審。

新北市中和區興南路一處出租公寓，2017年11月晚間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕緬甸華僑李國輝（52歲）。李男自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，在本案發生前，他就曾有2次縱火行為。而他為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到聲音為由，在2度警告出租處的蘇姓男子後，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟，李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，並依殺人罪嫌提起公訴。法院審理時，李男多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」一二審、更一審法院均將他判處死刑。

案經上訴最高法院，最高法院審理後，認為更一審審理時，採用被告以外之人於審判外陳述、不具證據能力的「傳聞證據」，但卻未說明如何採用「傳聞證據」為合法證據之理由；另外原審判決部分，與檢方起訴部分不盡相同，原審並未說明，且未使被告、辯護人行使辯護權，程序疏漏。

另外原審認為李男有縱火前科，應知不能縱火，卻仍執意為之，因此量處死刑。但最高法院認為，李男前案在2018年3月才定讞；但李男卻在2017年11月縱火，因此二度犯案後、前案才判刑定讞，不應列入量刑事由。綜合以上原因，最高法院撤銷李男死刑判決，發回更審。
 

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