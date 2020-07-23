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婦人鐵板上摔倒骨折怪鞋子太滑　二審逆轉判鞋商免賠確定

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▲▼穿1年皮鞋摔斷肋骨！新北婦「怒告鞋商」：一踩就跌倒　法官判賠48萬。（圖／東森新聞）

▲婦人穿皮鞋摔倒怪鞋子太滑，求償後二審改判鞋商免賠確定。（圖／東森新聞）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蔡姓婦人2017年3月間出門時，意外在門口摔倒骨折，她怪鞋子太滑，因此起訴向皮鞋製造商「高博士國際」求償近百萬元，一審台北地院判廠商須賠償48萬餘元。案件上訴二審，高等法院審理後，認為當時婦人乃雨後走在鐵板上，滑倒原因很多，無法證明是鞋商疏失，因此逆轉改判鞋商免賠確定。

本案發生於2017年3月16日，蔡姓婦人在雨後穿著購買1年5個月的「DK皮鞋」外出，行經新北市蘆洲某大樓大門前人行道與馬路相接處之鐵板斜坡時，突然滑倒，造成外傷性胸椎第12節壓迫性骨折。婦人不滿，認為鞋子防滑能力不足，因此依照《消費者保護法》等相關規定，提出民事訴訟，向皮鞋製造商「高博士國際」求償97萬7373元。

一審法院審理後，判決廠商須賠償48萬4040元。廠商不滿，認為一審法院自訂防滑係數、以勞工安全鞋防滑標準對休閒鞋及依據鞋技中心的錯誤鑑定而誤導，做出錯誤決定，因此上訴二審。婦人也對敗訴的的部分上訴第二審。

二審高等法院審理時後，將婦人起訴的皮鞋送請「財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心」鑑定鞋底動摩擦係數，不過依照鑑定人之說明，無法推論該皮鞋在斜坡上的實際摩擦係數。而高院再將婦人平日曾穿著行經系爭斜坡之其他鞋具，送請前開中心以相同方法測試動摩擦係數。最後得出測試結果，該鞋具在鞋跟、前掌的動摩擦係數均較婦人指控滑倒的皮鞋還低，所以高院認為，該皮鞋不見得比婦人的其他鞋子還滑。

另外高院也指出，婦人是在雨後行走於系爭斜坡時滑倒，造成她滑倒的原因，可能是鐵板表面粗糙度不足、遇水濕滑，或覆蓋髒污砂石細碎，或婦人踩踏鐵板角度不良，或對踩踏處高度有認知差距致失重心等等，不見得就是皮鞋較滑。高院因此改認定婦人指稱皮鞋較滑無理由，駁回婦人起訴，逆轉改判鞋商免賠，全案確定。

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