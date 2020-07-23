海軍承德艦士官長拷貝130件軍機　判刑1年半定讞

▲海軍承德艦士官長竊取電腦機密，判刑定讞。此為示意圖。（圖／pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

海軍軍艦隊指揮部124艦隊2018年爆發軍機外洩案，洪姓士官長涉嫌潛入承德艦戰情室，利用隨身碟拷貝軍用電腦裡130項軍事機密及國防秘密，檢方提起公訴。高雄高分院審理後，認為他涉犯刑法外患罪，將他判刑1年半。案經上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，洪姓士官長（42歲）從1998年起在海軍艦指部124艦承德艦服役，從中士修護士、上士修護士、上士副班長，晉升到資系士官長，負責保養、維修艦上無線電及天頻系統衛星通信設備。

而他洪男明知海軍艦指部不得攜帶隨身硬碟登艦，在艦上也不得拷貝任何行政電腦、通信系統、戰鬥系統等設備資訊，卻於2003年10月7日假借維護電腦名義，進入承德鑑戰情室。隨後持隨身硬碟，接上「安迅6號」電腦執行「WINDOWS下載程式」，拷貝機密資料至硬碟；而後也多次拷貝安迅6號、安迅7號兩部電腦的機密資料。

檢調2018年初獲報，搜索洪男住處並查扣到硬碟。而後高雄高分檢檢察官更前往停靠於左營軍港的承德艦勘驗。洪男坦承認多次進入承德艦戰情室、拷貝電腦，檢方對硬碟進行數位鑑識，發現共128個檔屬「國家機密亦屬軍事機密」、2個檔「國家機密亦屬國防機密」。檢方最後依照刑法「外患」罪中的「收集國防秘密」錄等罪嫌，提起公訴。

高雄高分院審理後，認定洪男有罪，將他判刑1年6個月。案經上訴最高法院，最高法院審理後，23日駁回上訴定讞。