開放來台就醫惹議「衛福部提3說明」　陳時中：他們也等很久了

▲衛福部解釋鬆綁國際醫療。（圖／翻攝自衛福部臉書粉專）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（22）日宣布從8月1日開始有條件開放國際醫療，讓外籍病患可來台就醫，卻引發不少反彈聲浪，認為增加醫護人員負擔且憂心防疫漏洞。衛福部長陳時中今（23）日受訪表示，這些病患多是以往在台灣有過治療的，已經等很久了，這是「醫療人權」。衛福部也在臉書粉專提出3點解釋，這些病患必須符合相關防疫規定，且醫療機構、醫師會依據服務量能等考量患者的收治必要性。

受到新冠肺炎疫情影響，自今年3月19日實施邊境管制措施，限制非本國籍人士入境，使部分國外病人無法來台而中斷治療。中央流行疫情指揮中心宣布8/1將有條件開放外籍人士來台就醫，排除醫美、健檢等非急迫性醫療，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出申請，將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查。

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許多民眾不認同這項措施，認為在國外疫情尚未穩定的情況下，開放外籍人士來台就醫會增加醫護人員的負擔，也會出現防疫漏洞，排擠台人就醫權利，徒增國人感染風險，憤慨地替醫護人員打抱不平，揚言要發動連署反制。





▲衛福部長陳時中，資料照。（資料照／記者林敬旻攝）

陳時中今日受訪表示，知道有很多聲音不滿為何8月1日就開放，有人覺得開放太早了，但這是包含「醫療人權」，以往在台灣有過治療的人，也等很久了。

衛福部臉書粉專也再次說明，非本國籍人士進行國際醫療，入院前中後均應符合中央疫情指揮中心防疫規定，及各院之感控流程與標準，嚴守防疫無破口。

病人多在疫情開始前已開始接受治療，因疫情管制無法來台而中斷其療程。在臺灣疫情相對平穩後，基於醫療道義與責任，經醫師評估後，讓他們有機會申請來台治療，政府會嚴格把關。

醫療機構及醫師應視院內服務量能與風險考量，評估決定收治病患之必要性，並協助其安排、執行各項防疫措施。

▲非本國籍人士申請來台就醫。（圖／中央流行疫情指揮中心提供。）

根據指揮中心公布資訊，經過許可入境來台就醫及其陪同者，需於旅客報到（check in）或登機時，向航空公司地勤人員出示登機前3日內英文版COVID-19核酸檢驗陰性報告，並於航程期間全程配戴口罩；入境後應進行14天居家檢疫、期滿採檢，結果為陰性才可至醫療機構接受醫療服務。

若有緊急醫療需求者，則可由收治醫療機構直接安排入住專責病房或負壓隔離病房住院，經1次採檢結果為陰性後，接受醫療處置，於14天檢疫期間需比照COVID-19疑似個案進行照護。另申請人在台期間的檢疫費、採檢費、醫療診治費用皆為「自費」。