談陸生、小明後續開放　陸委會：沒有任何政治考量

▲台灣滯陸孩童父母自救會6月到疾管署陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

教育部22日宣布，大陸應屆畢業生可優先開放入境後，外界關注陸生、甚至陸配子女「小明」後續境管開放。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，政府會在兼顧防疫的考量下，進行調整，他還提到，對於日前先從2歲以下的「小明」返台開始放寬，是兼顧人道及弱小優先的選擇，並沒有任何的政治考量。

邱垂正表示，昨天中央流行疫情指揮中心、教育部等主管機關在兼顧防疫優先，以及境外生受教權益的前提下，有限度開放應屆畢業生入境，包括陸生，對此，本會將會同教育部和各校，妥善協助其入境後的生活與就業學業的安排。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

至於後續有何放寬的時間表和規劃，邱垂正強調，仍要由指揮中心會同教育部相關機關，視國際疫情及台灣檢疫的量能行評估處理。

邱垂正提到，關於陸配子女「小明」返台事宜，日前鬆綁先從2歲以下開始放寬，是基於防疫的整體考量，兼顧人道及弱小優先的選擇，並沒有任何的政治考量。

他重申，防疫跟人倫要共同兼顧，做到兩全其美是相當困難，也無法讓每個人都滿意，盼外界能夠體諒。政府後續也會觀察實施的情形，做進一步的評估，對具體要放寬那些範圍，進行調整，若有確定的方案，會進一步對外說明。

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