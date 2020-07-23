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電梯安檢涉索賄！建管處官員「失聯一夜」成浮屍　兒悲坐南湖大橋下痛哭

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▲▼北市府建管處官員曾華崇涉嫌索賄，今下午陳屍南湖大橋下，兒接獲噩耗趕抵現場坐地痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市府建管處官員曾華崇涉嫌索賄，今下午陳屍南湖大橋下，兒（左下角）接獲噩耗趕抵現場坐地痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

涉嫌電梯索賄案、被形容是「安檢太上皇」的建管處官員曾華崇16日晚間才以60萬元交保，不料卻傳出曾返家後情緒低落，昨天晚間傳出失聯，直到今（23日）下午才在南湖大橋下被發現，但已成一具冰冷浮屍。曾華崇兒子接獲噩耗後不敢相信，忍不住蹲在南湖大橋下痛哭失聲，還一度無助坐地，現場氣氛哀戚。

台北市環保局人員今下午前往南湖大橋下巡查河面，不料卻意外發現一具男性浮屍，嚇得急忙報警處理；警消到場後將浮屍打撈上岸，意外在屍體身上發現證件，證實死者就是建管處官員曾華崇。

▲▼北市府建管處官員曾華崇涉嫌索賄，今下午陳屍南湖大橋下，兒接獲噩耗趕抵現場坐地痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）

▲曾華崇兒一度無助坐地，臉埋在雙腿間啜泣。（圖／記者黃彥傑攝）

由於日前錢櫃大火釀6死悲劇，引發台北市府對於電梯安檢的重視，經檢調針對各營業場所深入調查後，還意外挖出電梯安檢收賄疑雲，涉案的曾華崇因此於15日遭檢方約談，並於16日晚間裁定60萬元交保。

據悉，曾華崇交保後情緒一直相當低落，昨天傍晚下班後就沒有回家，家屬也連繫不上，苦尋未果下還曾向建管處求助，並趕往警局報案協尋，不料今下午尋獲時已經明顯死亡。據了解，曾男被撈起時皮包內有健保卡、身分證等證件，詳細死因仍待檢察官、法醫報請刑事相驗釐清；警方稍後也將對家屬進行警詢筆錄，追查死因。

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