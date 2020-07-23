電梯索賄「太上皇」60萬交保！建管處官員曾華崇情緒失控　7天後陳屍南湖大橋下

記者黃彥傑、張君豪、莊智勝／台北報導

台北市南湖大橋23日下午驚見浮屍，環保局人員巡查河面時，在上游處發現一具男性浮屍，急忙報警處理，並由消防人員打撈上岸。警方依據屍體身上證件，發現死者身分就是涉及電梯安檢收賄案、日前才遭台北地院裁定60萬元交保的台北市政府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇。

▲曾華崇涉嫌索賄，16日晚間才以60萬元交保，豈料今卻在南湖大橋下發現遺體。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）

錢櫃林森店日前發生火警6死悲劇，檢警針對營業場所電梯安檢深入調查後，意外掀出台北市政府官員收賄疑雲。北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者索賄。

檢調查出，曾華崇5月間稽查發現星據點KTV復興店的貨梯沒有取得使用許可證，因此請負責相關業務的民間業者向星據點報價，原本每座貨梯申請許可行情約在1000元上下，但業者卻報價超過3000元，5座貨梯共多收了約1萬元，錢全進了曾的口袋。

此外，曾男自2020年初起，以業務量龐大，需要自費聘請劉姓助理為由，向3間代驗公司索討每間每月各1萬5000元，總共4萬5000元的賄賂，而曾男的周姓同事負責機械停車業務，也另外向2業者按月索賄共9000元，總計每月收取5萬4000元的不正當利益，都由曾、周、劉3人平分。由於曾華崇並未親自到場監督、稽核，業務全由劉姓助理代行，誇張行徑被形容成「太上皇」，就連辦案人員也感到不可思議。

台北地檢署15日指揮調查局台北市調查處兵分27路搜索，約談39名被告、證人到案，於16日上午聲押曾男，並於當日晚間裁定曾60萬元交保。豈料在交保後7天，今即傳出曾華崇落水身亡消息；據悉，曾華崇情緒相當不穩，昨晚就已失聯，家屬還曾向建管處求助協尋。目前詳細案情警方正調查釐清中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【相關新聞】



►獨家／錢櫃大火燒出安檢「太上皇」！北市建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

►電梯安檢涉索賄！建管處官員「失聯一夜」成浮屍 兒悲坐南湖大橋下痛哭