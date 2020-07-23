國旅爆量⋯旅遊業憂「補助經費不夠」　林佳龍霸氣回：別擔心！我會想辦法

▲安心旅遊上路，民眾進行國旅就可得到補助優惠。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，我國邊境持續管制，交通部觀光局推動安心旅遊方案，編列39億預算，針對國旅民眾給予補助。旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，近日旅遊業都很擔心，補助經費是否會用完，不過交通部長林佳龍22日已向蕭承諾，「預算不足的部分我會去想辦法」，要旅遊業者好好加油。

近期國旅人潮爆發，蕭博仁表示，這段時間無論是離島、偏鄉、東台灣等地的旅宿業，生意都有明顯回復，然而國門未開，旅行業及接待境外的旅館業還是一片哀嚎，國旅只是能夠靠微薄的收入來支撐，且國人還是以自由行居多，加上有8成的旅行社都是專做出入境業務，因此國旅市場並不足以應付公司的開銷。

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▲旅遊業者擔心補助經費會用完，林佳龍則承諾「會想辦法」。（圖／觀光局提供，下同）



蕭博仁表示，交通部推出紓困3.0，對於業者而言是場及時雨，也能降低旅遊業失業率，不過由於近日國旅人潮爆量，旅遊業者擔心，安心旅遊的39億經費恐面臨用完的危機，若旅行社優惠給旅客的代墊款項無法申請，對於業者而言，肯定是雪上加霜。

蕭博仁表示，他已於22日晚間致電林佳龍，告訴他旅遊業最擔心的問題，林佳龍則回應，「安心旅遊是政府的政策，預算不足的部分我會去想辦法」，也請蕭轉達業者要一起加油，不需要太過擔心。

觀光局則表示，本次補助計畫採分批撥款做法，只要縣市政府第一批經費用完8成以後，就可再申請第二次，而申請次數不限，只要總經費仍有餘額，就可撥款，此方法就可避免有縣市很快額滿，有縣市卻用不完的狀況。

觀光局表示，雖然補助計畫都會註明經費有限，會視計畫預算調整適用時間，不過過去推出的補助計畫，都是以計劃時間點為依據，民眾不必太擔心，到10月31日前都可使用補助。