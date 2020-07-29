蘋果「樹冠屋頂」新門市壯觀！　宛若一棟「科技樹屋」

▲蘋果位於曼谷即將開幕的新門市。（圖／Apple提供）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果新門市「Apple Central World」將於7月31日在曼谷盛大開幕，這是一棟令人驚嘆的建築，店中心的外觀是一根有漩渦紋理的巨木，屋頂也以年輪般的紋理木質呈現，蘋果稱之為「樹冠屋頂」。門市四周是圓弧的玻璃落地窗，門市內有鏡面拋光不銹鋼的獨特圓柱形電梯和環繞木芯的螺旋樓梯。

「Apple Central World」將是泰國第二大零售門市，座落在曼谷標誌性十字路口拉差阿帕森（Ratchaprasong）的心臟地帶，為這座熱鬧的城市建立了一個全新地標。

門市的獨特設計包括許多最新功能，包括論壇、董事會會議室和獨立顯示器，客戶可以在一、二樓的圓形門市選購產品和配件，及尋求蘋果服務，而底層則有董事會會議室，將為企業家、開發商和當地企業主提供專用的空間。

蘋果高階副總裁 Deirdre O'Brien 表示，「我們很高興看到遊客能參觀 Ratchaprasong 的這家門市，我們也提供一支出色的團隊，隨時準備為社區提供卓越的服務和支援。」不過為了防疫，保持社交距離，門市最初僅透過預約來讓人們參觀。

「Apple Central World」將於曼谷時間7月31日（星期五）上午10點開幕，屆時將有130多名團隊成員，使用17種語言來迎接客戶。

▲蘋果位於曼谷即將開幕的新門市。（圖／Apple提供）

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