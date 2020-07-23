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法務部與台南地檢署　合辦營業秘密法座談會

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▲法務部、台南地檢署與南科管理局，7月22日共同舉辦「營業秘密之保護與制度精進座談會」。（圖／記者林悅翻攝）

▲法務部、台南地檢署與南科管理局，共同舉辦「營業秘密之保護與制度精進座談會」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

相關民刑訴訟面臨營業秘密範圍、舉證等問題疑義，法務部、台南地檢署與南科管理局，7月22日共同舉辦「營業秘密之保護與制度精進座談會」，並邀請官方與企業代表，從不同角度提供營業秘密保護、洩密因應的實務經驗分享，期待能對與會嘉賓在營業秘密的保護管理、訴訟應對上有所助益。

有鑑於近年貿易戰、科技冷戰等議題白熱化，營業秘密之保護乃企業廠商應謹慎面對之重要課題，蔡英文總統並宣示國安新重點為守護營業秘密，法務部亦完成偵查保密令、秘密保持令等營業秘密法之修法，足見營業秘密保護，已提升至維持產業競爭優勢、維繫國家經濟命脈及確保國家安全之重要環節。

然營業秘密之認定及保護具有高度法律面及產業面之專業性，本次座談會係由法務部、台高檢指導，由台台南地檢署舉辦，並由科技部南部科學園區管理局、法務部調查局台南市調查處、台南市警三分局、台南市善化分局、內政部警政署保安警察第二總隊(第一大隊)、台灣科學工業園區科學工業同業公會（南部辦事處）、台南科技工業區廠商協進會協助籌辦。

邀請法務部蔡部長清祥、法務部檢察司司長林錦村、高檢署檢察長邢泰釗、調查局副局長林玲蘭、台南市調查處處長鄭伯卿、智慧財產局法務室主任何燦成、台南市警察局副局長李政曉、內政部警政署保安警察第二總隊長劉章遠、科技部南部科學園區管理局局長林威呈等人士全程與會，共有偵查與主管機關、企業廠商代表共200餘人與會參加。

座談會由台南地檢署檢察長葉淑文主持，法務部長蔡清祥表示，本日會議最重要的是要聆聽業界的意見，營業秘密是企業重要資產，若被竊用不只影響公司營運，更嚴重會影響國家競爭力與國家安全，因此法務部與經濟部均十分重視此議題，最近營業秘密保護法之修法，將偵查中由檢察官核發偵查保密令之條文納入，在偵辦案件上增添利器，而經由檢察官與業界的直接雙向溝通，可以讓彼此了解營業秘密的事前防範應如何實施才有效益，這不只可以確保營業秘密不致洩漏，亦可確保竊用營業秘密行為被定罪，而偵辦並非最終目的，營業秘密能被確實維護才是最重要的，政府對於營業秘密的保護不遺餘力，目前警、調與檢察機關均有窗口可與業界直接聯繫，保護營業秘密是政府與民間共同的責任，也希望透過這樣的交流場合，能夠凌聚共識，讓營業秘密可以確實獲得保護。

高檢署檢察長邢泰釗表示，網路時代之是代表國力，各界均十分重視營業秘密的保護，檢察機關就此部分也是如此，但經由統計資料顯示，營業秘密法案件之定罪率約百分之55，經由無罪理由分析結果發現，欠約合理之保護措施為最主要之無罪理由，就此，台高檢也有策進作為，除舉辦座談會與業界進行交流外，並透過內部教育訓練充實檢察官之專業知識，智財分署並已擬定偵辦營業秘密案件注意事項等行政規則報部核定中，檢察機關對於營業秘密案件之偵辦向來不遺餘力，也希望透過彼此雙向溝通讓往後案件偵辦更有效率；台南地檢署檢察長葉淑文致詞時表示: 本座談會的目的， 是在於保護營業密秘及制度精進，一方面由檢察官來說明偵辦營業密秘案件時需要業者配合的地方，也要聆聽業者對於如何保護營業密秘有無需要幫助之處， 讓業者熟悉法令， 加強內控，並充分舉證，在我國國內已經發生過多件商業間諜及營業密秘外流的案件，造成多間高科技公司重大的損失，國家亦同時會蒙受損害，甚至影響國家安全。今日有此機會讓執法單位與民營企業面對面溝通，非常難得， 也實在重要。

本次座談會由法務部黃致中檢察官、台灣高等檢察署智慧財產檢察分署主任檢察官陳文琪、法務部國際及兩岸法律司檢察官劉怡君分別就營業秘密之保護與舉證、釋明事項表之塡載與分析、相關違反案例介紹等主題進行報告，再於綜合討論階段由業界、執法與主管機關間多面向互動，以進行廣泛的意見交換。

本次座談會對於營業秘密之保護與制度爭議問題，具有釐清與整合效果，有助企業廠商建立完善的營業秘密保護制度以及受侵害時的因應措施。

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