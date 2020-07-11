死刑規則逾17年沒變過！　法務部預告：7/15起死囚「戴頭罩」槍斃

▲翁仁賢伏法槍決。（資料照／記者宋良義攝）



文／中央社

法務部預告修正「執行死刑規則」，新增死刑案件審核流程，刪除器捐條款，明定死囚可以錄音、錄影留下最後留言，並顧及行刑人心理負擔，規定執行槍斃時死囚應戴頭罩。

法務部指出，執行死刑規則已超過17年未曾變動，因應新修正的監獄行刑法將於本月15日施行，新法要求法務部就執行死刑的方式、限制、程序及相關事項訂定適當規範，因此修正執行死刑規則。

修正草案明定，法務部收受最高檢察署死刑案件後的審核要件與流程，而法務部令准死刑執行後，應於3日內依法執行；執行檢察官若發現案情有再審、非常上訴理由，應電請法務部交由最高檢再加審核。

▲法務部預告修法。（圖／記者劉昌松攝）



由於死刑犯器官捐贈涉及高度人權爭議，法務部將原有的器捐條文刪除；此外，受刑人可用錄音或錄影方式留下最後留言，時間不得超過10分鐘，並在執行後24小時內通知受刑人指定家屬或最近親屬。

草案並規定，考量宗教自由與人道，監獄長官應依受刑人意願，安排合適的宗教師，於受刑人進入刑場執行前，在合理範圍內舉行宗教儀式。

為因應人權及國際公約要求，以及未來可能有更符合人道的執行方式，草案規定執行死刑方法由原本的藥劑注射或槍斃，新增其他符合人道的方式，並規定應先對受刑人施以麻醉，且為減輕行刑人心理負擔，要求受刑人使用頭罩，並於執行完畢後立即通知家屬。

草案另明文規定，國定例假日及受刑人配偶、直系親屬或三親等內旁系親屬喪亡7日內，不執行死刑。

法務部表示，13日將開會就近日各界意見進行討論，預定15日施行。