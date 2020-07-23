是不是單身都要看！下半年「4生肖」桃花旺到爆

▲2020進入下半年，快來看看自己的戀愛桃花運如何。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

今年過了一半，覺得愛神還沒眷顧到你嗎？科技紫微網整理出「下半年愛情運勢特別旺」TOP4生肖，快來看看自己遇不遇得到真愛！

TOP4：羊

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進入2020下半年，生肖羊的運勢開始轉好，好運旺旺來也會一起帶動愛情運，單身者把握朋友親人介紹的對象，發揮自身魅力，就能遇到真愛，有對象者雖然偶爾會吵點小架，但是整體發展不錯，感情甜蜜且穩定。

TOP3：蛇

恭喜生肖蛇的朋友，今年下半年的異性緣大爆發，想脫單千萬不能錯過今年！單身者會有很多追求者，只要稍微主動一點，就能順利脫單，有對象者能再度體驗熱戀期，簡單的暖心行為就能讓兩顆心更加靠近緊密。

TOP2：牛

生肖牛今年本來的愛情運就不錯，下半年更是整個旺起來！單身者幫自己多創造點機會，很有機會遇到個性合、三觀合的真命天子天女，有對象者能化解舊有的心結，增加出遊、交心機會，讓感情更上一層樓。

TOP1：豬

過完本命年的生肖豬，今年終於在下半年運勢大逆轉，愛情運直接旺到爆棚！單身者做好隨時展開一場火熱戀情的準備，真愛很快就會來敲門，有對象者可以製造一些小驚喜小浪漫，共同勾勒愛情最好的模樣！