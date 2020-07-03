博客來、Yahoo奇摩「11點開賣中衛口罩」　夢幻新色「月河藍」霸氣登場！

▲中衛口罩有許多種花色。（圖／中衛提供）

記者周亭瑋／綜合報導

自從口罩禁令解除後，各家電商、美妝店紛紛投入戰場，不定時上架限量開賣。博客來、Yahoo奇摩購物中心將於今早11點準時開賣，而前者更祭出8種花色，包括超夯的丹寧藍、酷黑迷彩等，《ETtoday新聞雲》就整理出各通路資訊，讓讀者們一目了然。

【網購電商】

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博客來：今上午11點

第4波開賣中衛醫療口罩，提供成人平面及3D立體款，此次顏色新增月河藍，再加上軍綠、薰衣草紫、丹寧藍、酷黑、深丹寧、酷黑迷彩、丹寧牛仔，共有8色可選，依各款式規格不同，單盒30入、50入，售價300-499元，每人每色限購1盒。

Yahoo奇摩購物中心：上午11-12點

每天上午11-12點不定時限量販售中衛、MOTEX摩戴舒、匠心三大品牌醫療口罩，售價及款式依網站公告，每人限購1盒，而目前開賣的中衛口罩，成人款提供酷黑、天空藍、櫻花粉3色；兒童款則是藍胖達、粉小兔2色。

東森購物

開放預購加利成人、兒童醫療口罩，單盒50入， 2盒組售價758元，每人限購2組，最多可買到4盒。訂單將於成立後6日出貨。

蝦皮購物：下午5點

每天傍晚5點在蝦皮超市限量開賣MIT醫療口罩，款式及售價依網站當天上架公告為主，並根據庫存調整購買上限。

松果購物

販售加利、順易利MIT品牌醫療口罩，成人款平面口罩，單盒50片裝均價449元；兒童款3D醫用口罩，單盒50片裝均價690元，提供幼童XS、兒童S兩尺寸選購，優惠方案依網站公告，皆不限購。

生活市集

MIT醫療口罩1盒50入售價523-645元不等，結帳輸入折扣碼再打75折，單片最低7.5元起，顏色隨機出貨，每人限購1組。另有醫療口罩+酒精特惠組，詳細販售內容依賣場公告為準。

▲博客來準備開賣中衛口罩月河藍色。（圖／業者提供）

【藥局】

大樹藥局：明晚7點（7/4）

第8波炫彩系列口罩到貨囉！限量販售萊潔醫療防護成人口罩，1盒50入售價349元，每人限購1盒，而每間店限量6盒，未來也將陸續進貨10種顏色，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠。

丁丁藥局

販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元。