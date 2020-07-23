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賓士禮車失控暴衝！年幼2姐弟遭撞慘死…新人「照辦婚禮」網氣炸

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迎親禮車撞死一對姐弟，婚禮卻仍照常舉行，引起網友正反論戰。（圖／翻攝自微博）

▲迎親禮車撞死一對姐弟，婚禮卻仍照常舉行，引起網友正反論戰。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸湖北省日前發生一起車禍意外，當時一輛迎親禮車正準備駛入新娘所住的社區時，賓士車輛卻突然失控暴衝，直接撞上正在路邊石凳上玩耍的2名孩童，令人感到氣憤的是，新人下了禮車後，並未第一時間救人，反而是照常舉行婚禮流程，2名傷者最終皆喪命離世，掀起網友們一陣撻伐。

綜合陸媒報導，事發於襄陽市欣欣佳園社區3號門崗，從監視器畫面中可見，當時一名手拿著紅包的人示意賓士禮車停下，沒想到下秒車輛竟加速往前衝，一連撞倒好幾人，最後撞上一對姐弟。不過婚禮並未因這場意外中斷，新人下車後照常進行儀式，僅有肇事司機當場被警方逮捕。

欣欣佳園社區負責人指出，年僅6個月大的弟弟當場喪命，而8歲的姐姐遭撞後頭顱破裂，被重壓在一處石碑下，雖經緊急送醫搶救，最後仍不治身亡。該社區知情人士透露，涉事賓士車過去就經常出現剎車問題，但車主並未妥善處理，才會導致這場悲劇發生，目前肇事車輛已被移送檢測。

消息曝光後，立刻掀起網友們正反論戰，有人痛批「婚車撞死兩條人命，繼續結婚？？？造成別人一子一女離世，不處理事故，繼續結婚？」、「良心不痛嗎」、「結婚紀念日一輩子的陰影」、「就算不能錯過吉時，也總該派一兩個人出來善後呀，撞死人還繼續結婚，心裡不膈應嗎」。

不過也有許多網友跳出來聲援，「這對新人也是受害者啊，誰也不想的，唉」、「這個因為責任在婚慶公司，保險會處理，如果婚禮不進行，賓客都來了更麻煩」、「車一般是婚車公司的，又不是新人開車，關新人什麼事？你們坐計程車撞死人一天就默哀啥事別幹了唄」。

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