美驅逐艦升級　可反制中俄反艦飛彈

▲美國驅逐艦「傑克盧卡斯號」將搭載最新雷達系統。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

根據美國國防新聞（Defense News）報導，美國海軍最新驅逐艦「阿利伯克級」（Arleigh Burke class）神盾艦已改良至第三版，而首艦「傑克盧卡斯號」（USS Jack H. Lucas）將搭載最新一代的AN / SPY-6相陣列雷達，使得艦隊防空與飛彈防禦系統都更為精進。

由雷神公司（Raytheon）所設計的SPY-6雷達，效能是過去SPY-1雷達的30倍，其靈敏度也有顯著的提升，但它所需的電力功率也大得多，使得軍艦內部需要進行重新設計，因此伯克級已進化至第三版。

「傑克盧卡斯號」是密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）的英格爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）建造的第一批新船。根據美國海軍預估，該船計劃於2024年完工。

雷神公司導彈與防務部門總裁韋斯•克雷默（Wes Kremer）在7月15日接受《國防新聞》採訪時表示，SPY-6雷達在能力上有著革命性的進步，更重要的是，它的設計具有令人難以置信的遠程探查距離和靈敏性，可支持海軍驅逐艦的所有任務：彈道導彈防禦、水面作戰和反空任務等的同時進行，可用以因應俄羅斯和中國的超高速反艦飛彈、彈道飛彈所構成的各種威脅。

▲ SPY-6可望廣泛運用在美軍艦上。圖為美驅逐艦「羅斯福號」（DDG-80） 。（圖／翻攝自維基百科）



目前，新一代AN/SPY-6舊的AN／SPY-1D雷達相比，可具備全時段、360度全方位全空域內自動跟蹤數百個目標的能力，且在後續的維修保養上，也更加容易。

之後，傑克盧卡斯號將在海上進行試驗，雷神公司也不排除推出功率較小，但效能比SPY-1較好的縮小比例版SPY-6，來升級舊一點的伯克級。美軍計畫在2021年時取得SPY-6的簡化版，並提供給日本和韓國等盟邦國家的神盾艦。

美國神盾系統為全世界目前最先進的空中預警與地面整合系統，而配置新一代AN/SPY-6雷達能讓艦艇有效對抗複雜的空中威脅，並彈性運用作戰武器系統。