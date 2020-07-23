氣堂妹亂傳話！越南女臉書PO「尋狗啟事」　酸完3萬也飛了

記者黃翊婷／綜合報導

來自越南的鄧姓女子不滿堂妹未經查證亂傳不利於她的訊息，氣得在臉書PO文大罵「妳們兩個是狗生的」、「妳們全家死光光」等等，結果不僅刑事方面挨罰9000元，民事判決近日出爐，還得賠償3萬元，全案仍可上訴。

▲鄧女與堂妹鬧不合，在臉書上PO文大罵卻害到自己。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

堂妹在判決書中主張，鄧女2018年7月間突然在臉書以越南文PO文，內容包含「我在找兩隻狗，誰知道她在哪裡？謝謝。好好生活不要出來跟男人亂七八糟，我沒有老公，跟其他男人亂七八糟沒關係，妳們兩個狗生的，死得很難看X你娘妳們」、「妳們全家死光光」、「走在外面不要像狗」等等，只要是臉書好友都能看到這篇文章，顯然已經侵害她的人格權及自由權，因此決定提告求償50萬元。

鄧女出庭時坦言，的確有在上述時間PO出罵人的文章，雖然內容用字不雅，但動機是因為不滿堂妹在沒有查證的情況下，隨便轉貼第三人寫的、對她不利的文章，才會氣到反擊，事後也相當懊悔，而且刑事方面已經被依公然侮辱罪判處罰金9000元，希望法官能酌減賠償金額。

苗栗地院法官認為，雙方為堂姊妹關係，雖然鄧女的確有錯，但事後很後悔，也公開發表道歉聲明，考量到她擔任作業員的月薪僅2萬4000元，還有房租、機車貸款、兒女養育費要支付，經濟狀況不佳，精神慰撫金求償50萬元確實過高，最後裁定應為3萬元較為適當，全案仍可上訴。