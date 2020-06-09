無罪判決書出爐！高院認林榮錦助東洋取得利益！無涉背信

▲高等法院認定林榮錦協助東洋與瑞士藥廠簽約，有利於東洋，因此改判無罪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者吳銘峯／台北報導

晟德集團董事長林榮錦遭前東家、東洋生技控告背信案，一審將他重判10年，但二審高院逆轉改判林榮錦無罪。高等法院9日公布無罪判決書，高院認為林榮錦當時協助東洋與瑞士藥廠合作簽約，約定東洋可以取得市場及代工利益，對東洋有利，沒有觸犯背信罪，所以改判無罪。

林榮錦在1994年與北醫同學蕭英鈞等人，一起入主東洋製藥，將當時瀕臨倒閉的東洋救活，後來公司還製造小護士「曼秀雷敦」藥膏，股價一路衝高，進入上櫃公司，而林榮錦更被外界封為「台灣生技之父」。但他2014年離開東洋製藥後，被接任東洋董事長的蕭英鈞提出告訴，指稱林榮錦從2008年開始，未經公司內部決策，就擅自將東洋多項具專利的新藥製藥技術無償授權給瑞士藥廠Inopha AG公司。

檢方對林榮錦提起公訴。一審法院審理後，認定林榮錦有罪，重判有期徒刑10年。案經上訴，高等法院二審卻出現逆轉判決，改判決林榮錦無罪。

二審的無罪判決書全文於9日公布，根據高等法院的判決書，東洋公司在2008年之前研發、販售的亞洲區癌症用藥Lipo-Dox，竟不被歐美承認是Caelyx的學名藥；雖然東洋公司將Lipo-Dox送到在台灣的英國藥證機關，但該認證竟被英國批評簡報沒有價值。因此東洋公司2009年在Inopha AG公司的建議下，同意另外立案共同研究開發Caelyx學名藥。因此高院認為，林榮錦在2008年讓東洋公司與Inopha AG公司簽約合作開發Caelyx學名藥，並無處分東洋公司無形資產之虞，反而雙方約定日後東洋可以取得市場及代工利益，對東洋更是有利，當然林榮錦的行為，就無涉背信罪的問題。

此外，高等法院調查後也發現，東洋公司從2005年開始打算向外擴展，並致力於國際合作，但卻沒有國際藥廠有意願與東洋合作，甚至有藥廠直指東洋公司提供的資料不適合申請藥證許可；最後只有Inopha AG公司願意合作，因此高等法院認為，林榮錦讓東洋與Inopha AG公司合作，並非就是涉犯背信罪。綜合以上各點，高院最後才逆轉改判林榮錦無罪。