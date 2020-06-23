人妻床戰小王懷孕「狂刺51刀殺兒滅證」　獄友夜聽「嬰靈啼哭」怕爆

▲鑑識人員蕭仲廷談起婦人殺嬰案，至今仍不勝唏噓。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

板橋婦人狠殺親兒51刀命案，在婦人坦承殺人動機下，檢察官最後依殺人罪起訴、並求處無期徒刑，法院審理認為她情堪憫恕，最終判刑7年定讞。服刑期間，她每晚都會請獄友讓出1個空位「給兒子睡」，還有人夜半聽見淒厲的嬰兒啼哭聲，靈異傳聞不斷。

板橋殺嬰案在婦人向檢察官坦承殺人動機後，檢察官最後依殺人罪起訴婦人、求處無期徒刑，全案進入法院審理後，婦人一審被判刑15年，二審法官考量婦人患有憂鬱症，又痛失兒子，改判7年有期徒刑，並建議婦人放棄上訴，趕緊入監服刑，不要把青春歲月浪費在訴訟上，同時還送了11本勵志書籍給婦人，希望她改過自新。

婦人最後也接受法官的建議，放棄上訴，在檢察官也未再上訴下，全案終告定讞，婦人入監服刑。值得一提的是，1名曾經與婦人同舍房的獄友告訴本刊，婦人每晚在睡覺前，都會要求獄友在她身旁讓出1個小空間，獄友好奇詢問婦人原因，婦人總是回答：「我的小孩要睡。」搞得同房獄友心裡都感到毛毛的。

這名獄友表示，婦人換了幾次舍房，有一回某位具有敏感體質的獄友，竟在舍房起乩，還說晚上都會聽到嬰孩的啼哭聲，最後獄方只好將婦人遷往獨居房舍，靈異傳聞才漸漸平息下來。



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