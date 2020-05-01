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大街行刑式槍決！假釋男「連開5槍」轟殺兒時玩伴　法院判無期徒刑定讞

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▲▼開槍嫌犯下跪認錯。（圖／東森新聞）

▲蔡進德朝鄰居身上狂轟5槍，導致對方不幸身亡。（圖／東森新聞）

記者柯振中／綜合報導

台中市50歲的蔡進德早前與蔡姓鄰居發生糾紛，大街上朝鄰居連續開5槍，導致蔡姓鄰居不幸身亡。一、二審法院均依照殺人罪，判處蔡進德無期徒刑，最高法院近日駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，蔡進德懷疑蔡姓鄰居的父親幫忙處理風水問題時，沒有妥善解決問題，導致家運不順，加上蔡姓鄰居無故對他、他的家人辱罵三字經，他感到相當困擾，向蔡姓鄰居的家屬反應，依然沒有得到改善，長期下來讓他相當不滿。

某次蔡進德在家門外抽菸，蔡姓鄰居剛好經過，蔡進德認為「被瞪了」，加上長期以來的積怨，讓他再也忍不住，回家拿出預藏的手槍，走到蔡姓鄰居的背後開槍，等到蔡姓鄰居轉身時，蔡進德繼續扣下扳機，一共擊發5發子彈，導致蔡姓鄰居右下背、右肩、左肩、左胸等處受傷，送醫後仍宣告不治。

蔡進德犯案後，立刻騎著機車逃逸，逃亡數日後主動向警方投案。台中地院審理後，依照殺人罪判處蔡進德無期徒刑。蔡進德隨後提出上訴。

▼警方在案發現場拉起封鎖線。（圖／資料照）

▲台中槍擊案。（圖／記者陳玉攝）

高等法院台中分院審理後認為，蔡進德早前因案入獄，犯案時仍在假釋中，光天化日下朝著蔡姓死者開槍，看見蔡姓死者癱倒在地才肯罷休，足以了解蔡進德手段兇殘、目無法紀，嚴重危害社會治安、足以動搖一般民眾對於法律秩序的信賴感。

不過，由於蔡進德主動投案，想與蔡姓死者的家叔達成和解，且年過半百，去年又曾因中風引發失語症，綜合以上原因，判處無期徒刑、褫奪公權終身。近日最高法院作出判決，駁回上訴，全案定讞。

據了解，蔡進德與蔡姓死者從小就認識，是鄰居、玩伴，但因為近日不斷遭到蔡姓死者辱罵，加上懷疑蔡姓死者的父親故意不作好風水，導致他們家家運不順，才會犯下這起案件。

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