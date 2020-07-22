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還有機會！桃機「微出國」再釋出1680個名額　明早10點開搶

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▲▼桃機攝影展，從即日起於桃園機場第二航廈5樓北側手扶梯旁展場實體展出至6月13日止。（圖／桃機提供）

▲桃機推出「出發吧！桃機樂友會」活動，帶領旅客深度旅遊機場。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場推出「出發吧！桃機樂友會」機場一日遊體驗活動，獲得熱烈迴響。為慶祝8月父親節，桃機經評估協調投入更多導覽及餐飲服務能量，將釋出1,680個名額並於明（23）日上午10：00開放網路報名，歡迎有興趣的民眾把握寶貴機會樂遊桃機。

「桃機樂友會」報名7月15日上線一天半，限額4千位隨即額滿。為因應暑假出遊旺季，並慶祝88父親節，桃機經整理網站重複報名或繳費未成者，評估機場服務能量後，再釋出1,680個幸運名額，自7月30日起至8月底的每周四、六兩日共10梯次，希望先前報名向隅的民眾都能開心參與。

請繼續往下閱讀...

▲▼桃機微出國活動。（圖／桃機提供）

▲▼桃機第二航廈北側擴建區5樓，還有「桃機未來願景x樂高特展」能看。（圖／桃機提供）

▲▼桃機微出國活動。（圖／桃機提供）

桃機與社團法人桃園市國際機場產業發展協會合作推出「桃機樂友會」活動，報名費1千元即能體驗機場主題候機室導覽、前進空側機坪管制區，享用貴賓室美食及選購完稅精品，更有機會獲得東北亞、紐澳來回機票等抽獎獎品。

更特別的是，暑假來機場的民眾，還可欣賞在第二航廈北側擴建區5樓重出江湖的「桃機未來願景x樂高特展」！2019年配合桃園機場成立40周年設立，由台灣唯一樂高認證大師黃彥智以15萬片樂高堆疊設計，打造出總面積約18平方公尺的迷你樂高桃園機場。

▲▼桃機微出國活動。（圖／桃機提供）

▲以「桃園國際機場園區實施計畫」為藍本的樂高，建置3棟航廈、衛星廊廳、南北跑道與塔台等重要機場建築。（圖／桃機提供）

以「桃園國際機場園區實施計畫」為藍本的樂高，建置3棟航廈、衛星廊廳、南北跑道與塔台等重要機場建築，現場還加碼設立可以自由創作的積木牆，讓民眾自己動手打造天馬行空的樂高作品，留下在桃園機場的美好回憶。

提醒參加民眾，活動當日請記得攜帶身份證及佩戴口罩，並配合航廈入口體溫偵測，活動前14日內（含）需無出入境紀錄，每梯設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。

活動報名網址：http://travel.airview.com.tw

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