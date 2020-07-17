進口包裝機夾藏120公斤「麻黃鹼」　5毒梟現蹤桃機落網羈押禁見

▲桃園地檢署指揮航警局與桃園市調處今年4月間在桃園國際機場查獲王姓男子等5人到案，利用熱收縮膜包裝機夾藏麻黃鹼毒品四級毒品總重達120公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警調今年4月根據情資，有販毒集團自大陸以快遞方式寄送熱收縮膜包裝機，暗中夾藏麻黃鹼等四級毒品闖關，桃園地檢署指揮航警局、桃園市調處與關務署台北關在桃園國基機場查獲該批麻黃鹼、假麻黃鹼、氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼等毒品共計120公斤，循線逮捕31歲王姓男子等5人到案，桃檢17日偵結依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例等罪嫌起訴5人向法院聲押，桃園地院已裁定羈押禁見。

桃檢調查，今年4月24日接獲航警局、桃園市調處、關務署台北關提供情資，運毒集團將第四級毒品麻黃鹼夾藏熱收縮膜包裝機內，從大陸以快遞寄送方式寄至台灣，桃檢緝毒專組檢察官林奕瑋負責指揮偵辦，檢警調自4月24日至4月29日在桃機快遞貨物專區，先後查獲24個熱收縮膜包裝機均夾藏麻黃鹼、假麻黃鹼、氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼等四級毒品，總重達120公斤，檢警調循線將31歲的王姓男子、29歲廖姓男子、34歲葉姓男子、31歲黃姓男子與31歲李姓男子等5人陸續逮捕到案。

▲桃園地檢署指揮航警局、桃園市調處在桃園國際機場查獲王姓男子等5人，利用熱收縮膜包裝機夾藏麻黃鹼毒品四級毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指出，這批販毒集團利用不同收件人，多次以報運「大型機具」空運進口走私大量毒品原料，這批被查獲120公斤麻黃鹼等原料，可供販毒集團製造大量安毒，倘若製成成品流入市面將嚴重影響社會治安。

桃檢署指揮關務署台北關、航警局與桃園市調查處等單位，聯手破獲走私先驅原料麻黃鹼、氯假麻黃鹼等第四級毒品，全案將王男等5人依法提訴並向法院聲押，桃園法院已裁定羈押禁見，並將溯源追查上游供應鏈。

桃檢強調，麻黃鹼、假麻黃鹼、氯麻黃鹼、氯假麻黃鹼均為毒品危害防制條例所列管第四級毒品，運輸第四級毒品，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金，籲請民眾勿心存僥倖，以身試法。

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