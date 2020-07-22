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國三連環撞「女導遊夾車內慘死」！親友曝「恐怖時數」痛罵：被逼上死亡團

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記者柯振中、陳以昇／新北報導

國道3號南下12.2公里路段22日發生連環追撞車禍，導致56歲的荊姓女導遊不幸身亡。事後，荊姓女導遊的家人出面痛批，荊女根本是被公司「逼上死亡團」的。

▲▼國道三號車禍。（圖／記者陳羿妏攝）

▲國道三號車禍，女導遊被夾在車上。（圖／記者陳羿妏攝）

載有荊姓女導遊的遊覽車22日上午從基隆出發，準備帶著車上43名遊客前往太平山一日遊，上午8點行經國道3號12.3公里的新台五路出口時，遇上前方外側車道貨車追撞車禍，導致後方客運向右閃避撞上護欄，遊覽車也來不及反應，直接追撞上去。

車禍發生後，荊姓女導遊被夾困車內，直到救護人員到場才得以脫困，卻在送往醫院的途中傷重身亡。據了解，荊女21日才帶著遊客團，前往宜蘭澳花瀑布、雲林古坑雲嶺之丘旅遊，當時她的姊姊看見臉書動態，還在下方留言「辛苦了」，沒想到時隔一日竟天人永隔。

▼荊姓女導遊21日才帶團去澳花瀑布旅遊，留下最後身影。（圖／翻攝自臉書）

▲▼荊姓女導遊21日才帶團去澳花瀑布旅遊，留下最後身影 。（圖／翻攝自臉書）

事後，家屬出面痛批，在車禍發生前，荊女已經連續上許多天的班，每天早上6點集合，晚上9點左右才能下團，原先曾以「覺得太累」為由，想要推辭今天的遊客團，卻被公司逼著要上班，進而遇上這起憾事。

由於荊姓女導遊帶國內團經驗豐富，為人相當和善，風評很好，遺憾發生，讓不少人紛紛湧入她的臉書留言「認真的雁子姊一路好走」、「太突然，心情真難過」。

至於詳細案發原因、遊覽車是否超載，以及司機是否有疲勞駕駛的問題，仍待警方進一步釐清。

▼在案情發生前，荊女已經連續上班多天。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼國道三號車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

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