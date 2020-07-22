出動直升機救「酒駕親哥」！蘭嶼鄉長夫人辱衛生所　駐島女醫7點回應怒打臉

▲蘭嶼鄉長夫人的哥哥日前救駕送醫，因空中轉運一事引起糾紛。（圖／翻攝謝春玉臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東蘭嶼鄉長夏曼•迦拉牧的妻舅日前酒駕自摔，經醫師診斷未達空中轉診條件，卻被爆出致電立委施壓，強行轉送台東馬偕醫院，而迦拉牧的妻子謝春玉事後指控蘭嶼衛生局判斷失誤，可見醫療器材落後。對此，蘭嶼駐島醫師黃京葦提出7點反駁，直言「真的很希望大家能互相尊重專業」。

迦拉牧的謝姓妻舅10日晚間7時因酒駕自摔，被送往蘭嶼衛生所治療，經診斷左側鎖骨肋骨斷裂、四肢多處擦傷以及下巴1公分撕裂傷，被判斷不符合直升機空轉條件，但迦拉牧卻致電立委，讓衛生所接到衛福部照護司關切。同日晚間11時，衛生所醫護人員按照衛福部照護司指示，著裝下樓準備將不符合空轉條件的謝姓病患送往台東馬偕醫院。

事後，謝春玉PO文指出，她身為家屬，看到哥哥的傷勢非常心疼，且對方傷勢嚴重，怎麼可能不符合空轉條件，「蘭嶼的醫療需要被看見，蘭嶼醫療器材與本島落差甚遠」，「有許多蘭嶼病患延誤就醫，哪個鄉民家屬不是衛生所出來延誤，至馬偕醫院後往生？」但該文事後已被刪除





▲▼謝春玉的PO文事後已刪除。（圖／翻攝爆料公社）



對此，黃京葦醫師表示，鄉長夫人謝春玉並非醫療專業人員，內文有許多錯誤的知識，擔心誤導民眾，才決定打出7點回應，「因為回留言一直被鄉長夫人刪除，加上整篇貼文刪除，只好從這裡回應」。

黃京葦說，蘭嶼的醫療資源不足是事實，的確需要被看到，但不是事後檢討，衛生所及醫護人員的很努力解決鄉民的醫療問題，「一昧的指責也會讓我們失去熱誠，真的很希望大家能互相尊重專業。若是鄉長、鄉長夫人有意願捐贈電腦斷層我們是非常歡迎喔！」

黃京葦向《ETtoday新聞雲》透露，之前被抹黑，衛生所同仁都沒有做出回應，因為她們每個人都身兼多職，醫師們也是24小時全年無休值班，但實在無法容忍「延誤就醫」及不讓病人空轉等不實指控。

黃京葦說，家屬不了解病情可以詢問，不是病解兩次後打給立委，並拿著診斷書自行解釋「污衊衛生所醫師誤診」，「報告有眼睛的人都看得到，只是礙於個資無法詳敘，對方只在乎我們不能說他施壓，當醫師在處理病人時，他們只忙著錄音錄影」。

「最近旅遊旺季，每個人都是筋疲力盡」黃京葦表示，所有醫療同仁努力不懈的守護島上的居民，卻還要被汙衊誤診、延誤就醫，「完全不尊重專業的行為，無法容忍！」

▲黃京葦認為鄉長夫人不該汙衊努力的衛生局同仁。（圖／翻攝蘭嶼衛生所臉書）



黃京葦7點反駁全文如下：

第一、病人酒醉狀態無法穩定站立並且吸飽氣，這就可以影響X光判讀了，台東馬偕的診斷也都是電腦斷層才看得清楚的喔。

第二、只要肋骨斷裂都有可能造成輕微或大量氣血胸，當晚X光並沒有危及生命的大量氣血胸，甚至超音波也沒有看到大量胸腔或腹腔出血，若是有的話，是必須氣管插管以及胸管插管治療，甚至若大量血胸是需要開胸手術的。當然醫師也擔心肋骨斷裂的出血以及疼痛會影響呼吸，所以給予氧氣治療；當晚病人生命徵象穩定，病人後來拒絕戴氧氣，沒帶氧氣的血氧偵測也是正常值喔。

第三、長骨不包含肋骨喔！所以還是不符合照片中的空轉條件，但其實符不符合空轉還是要以病人當下狀況為主，如果病人有合併連枷胸呼吸困難的症狀，絕對會予以保護性插管以及空轉的呦。

第四、除了當天衛生所醫師的判斷，空轉能不能飛是需要空審中心醫師審核的，當晚空審醫師在瞭解了病人的病況後 意見是「民航機轉診」。

第五、病人當晚酒醉狀態，困難明確表達哪個部位疼痛，當然也沒有表示腰部疼痛，而且再次說明，腰椎骨折也是電腦斷層看得最清楚喔！腰椎的橫突骨折不是本體骨折，沒有造成錯位以及神經損傷，病人的神經學檢查是正常的，四肢肌力也正常，隔天病人可以上下飛機表示沒有神經受損。若是病人腰椎骨折，合併嚴重的神經損傷造成下肢癱瘓、感覺異常或是排泄失禁也沒有疑慮的需要空轉喔。

第六、當然，所有的骨折都會導致病人非常疼痛，家屬也會很不捨，所以進衛生所之後都有給予止痛藥物的，包含嗎啡，民航機轉診前也有給予止痛才出門的喔！很抱歉，真的無法因為病人的疼痛以及事先預測的情況空轉。

第七、會不會申請空轉、能不能執行空轉，完全是依照病人生命徵象來判斷的，斷幾根斷哪裡真的不是最重要的。空勤人員也是拿生命在守護大家，所以我們把資源留給真正需要的病人。

►爆紅三合一「小金管」才644元

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我