台東縣社區發展論壇高峰會　160精英聚焦

▲ 盛夏高峰論壇160位精英聚焦，38位初階授證暨70萬元頒發績優社區。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為凝聚及推動社區各項規劃，台東縣政府於22日在享溫馨3樓金冠廳辦理「台東縣社區發展論壇高峰會」活動，縣長饒慶鈴感謝各鄉鎮市公所及社區部落在地方創生與營造工作的努力，期望透過跨領域交流凝聚共識，逐步形塑地方解決方案，並導入相應經營輔導措施，提升社區組織自主能力及永續的「社會影響力」。

盛夏高峰論壇以『縣長有約』拉開序幕，受邀來賓有中央衛福部黃淑惠專門委員蒞臨指導、縣議員蔡玉玲、池上鄉長張堯城、關山鎮長戴文達、金峰鄉長蔣爭光、大武鄉長黃建賓、各民意代表助理、各鄉鎮公所社區業務承辦人及各社區發展協會幹部與會參加，共有產官學3方專家學者及各社區菁英160人齊聚。

饒慶鈴進一步說明，行政院宣示2019年為地方創生元年，縣府已協助縣內16鄉鎮，其中有10個鄉鎮爭取到國發會的地方創生計畫；面臨高齡及少子化的時代，縣府亦於今年獲得衛福部核定時間銀行計畫，未來也會推動執行於社區當中。在協助脫貧政策中，縣府辦理教育自立、就業投資及資產累積3大模式脫貧方案，為改善弱勢經濟環境，更需要透過增加社區產業及社會參與等方式，強化扶助家戶邁向經濟自給自足的能力。

活動有「第2屆社區經理人初階結訓」給38位學員；縣府於106年開始辦理「社區專業經理人訓練」課程，第1屆計有13位取得社區經理人認證資格；期望培訓出的這些社區CEO們，能夠將其所學的專業知識及盤點各項外部資源，應用於社區的長期發展願景規劃，實踐在地照顧的目標。也頒發「台東縣109年度社區發展工作評鑑」獎勵，縣府聘請專家學者對社區評鑑，遴選2組卓越組績優社區、9組績效組優等社區及甲等社區，總獎金高達70萬元整；其中金峰鄉公所最有斬獲，輔導轄區內的新興社區及嘉蘭社區，分別榮獲卓越組第2名及績效組第四名，獎金加總達19萬元整。



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