男子突病發！店員忙結帳沒立即幫忙　家屬怒告過失致死

▲男子因身體不適跟超市店員求救。非事發超市。（示意圖／取自Pixabay）

記者謝欣辰／綜合報導

臉書粉專《爆怨公社》有網友分享，桃園八德一名男子因身體不適跟超市店員求救，但店員忙著幫其他客人結帳，沒有立即理會；後來男子送醫急救4天後不治，男子的家屬怒告店員「過失致死」，認為店員沒有及時幫忙，才會因延誤就醫喪命。

根據警方調查，該名男子是於去(108)年7月11日上午8點進入超市，當時一名店員在櫃檯幫客人結帳，男子要求店員幫忙聯絡醫護人員。女店員表示，因為該名男子看起來似乎有喝酒，再加上當時收銀檯正在忙，所以並沒有理會。男子看女店員沒有回應，也就自己離開，最後被其他人送至醫院救治，4天後宣告不治。男子的哥哥認為女店員沒有在第一時間施救，導致弟弟延誤就醫致死，以此對該名女店員提告過失致死。

▲非當事救護車（示意圖／取自Pixabay）

此貼文一出引起網友討論，「莫不說有沒有義務責任，如果幫忙協助了對方還是走了，那是不是家屬又會把責人推到幫忙的人身上？」、「因為你這一告，以後更多人不會再幫助人了！沒有那義務～」、「哪一條法律有規定超商店員要執行醫療人員的急救？？？？」不過，也有人認為「有人需要幫助，就是要馬上協助，相信你幫忙打個電話結帳的客人不會說怎樣」、「就是這麼冷血，才會導致更多社會不幸事件發生。」

據了解，桃園地檢署對此案最後做出不起訴處分。桃檢檢察官指出，店員在法律上無救助的義務，難以用過失致死罪責相繩，先不論女店員「沒有對男子伸出援手的行為」是否適當，但她與男子本來就互不相識，而且男子是「因病致死」和超市無直接關係，於法理店員也沒有任何義務要救助，也非對男子負有扶助、養育或保護義務的人，就此難以認定女店員的行為涉及過失致死，偵結予以不起訴。