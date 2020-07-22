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三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！內行：真的會想哭

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▲▼全聯，超市 。（圖／資料照）

▲三倍券不找零，銷帳恐會出現問題！（示意圖／資料照）

網搜小組／劉維榛報導

三倍券無法找零，不少人乾脆買超過金額，剩下用現金補足！不過有網友買199元商品，打算付200元三倍券，1元決定不拿，沒想到店員遲遲不願結帳，原PO最後只好拿1000元才結束鬧劇。對此，有內行解釋，剩下的1元無項目可核銷，「發票打不出來，門市比客人更無奈！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分享，昨（21）日他到全聯超市買刮鬍刀，接著拿出200元三倍券付帳，女店員卻提醒，「這個不能找零喔！」原PO一臉淡定回應，「沒關係，不用找。」怎料女店員堅持不肯結帳，讓原PO差點懷疑人生，對話如下：

請繼續往下閱讀...

店員：可是你還有1元不能找欸～

原PO：才一塊錢沒差啦

店員：大姐（叫隔壁的櫃台同事），他買199的東西給我200振興券，不能找零怎麼辦？

原PO：啊妳就不要找給我就好了啊！才一塊錢！

店員：可是你還有1塊啊…

眼看店員為了1元遲遲不肯結帳，原PO只好拿回三倍券，「算啦算啦！給妳1000元，妳自己去找吧！」原本一臉困惑的店員，下秒燦笑回應「喔喔～好！」

▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲三倍券不找零！（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，網友熱議「真的很老實」、「去家樂福買了999元也是拿2張500振興券給店員」、「振興券不能買政府專用垃圾袋」、「多那一塊無法入自己口袋」、「後就塞車了～請支援收銀」、「剛剛去中華電信也是說不能找，超過也不能收，好像跟帳務有關」。

留言串中，有達人曝拒收原因，讓人欲哭無淚，「純粹是公司項目無法實際核銷報帳而已，大家在外面工作公司都有項目制度在遵循，能理解互相體諒就好，而不是拿別人工作盡責來訕笑」、「終於有人說出有打發票人的無奈，機子核銷不了，發票打不出來，門市比客人更無奈」、「如果我是店員，我也是會這樣堅持，不是不找給你的問題，而是後續會不會衍生其他的麻煩」。

▼ 網友認為，怕衍生出作帳問題！（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼ 買199用三倍券付款（圖／翻攝爆廢公社二館）

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三倍券付款199元「還有1塊」...店員不肯結帳藏原因！
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