雲林新地標「雲禾大橋」縣長落款超大　張麗善：已請廠商改善

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣接連虎尾鎮與二崙鄉的「雲禾大橋」7月16日完工通車，但橋頭崁有雲林縣長「張麗善」落款字樣，卻引起爭議，立法委員蘇治芬於臉書跟文「怎麼好意思」，雲林縣長張麗善直播回應，驗收發現後已請廠商改善，請大家包容工務處人員，不要政治操作。

▲立法委員蘇治芬貼文指岀張麗善縣長大大的落款，許多鄉親反應，真的會誤以為橋名都叫做張麗善。（圖／翻攝自Facebook／蘇治芬）

跨新虎尾溪橋梁連結虎尾高鐵特定區及二崙鄉，為全長174公尺，寬26.7公尺，搭配外置預力鋼索的脊背橋，中間塔高30公尺成稻穗形狀，為一座富涵農業意象的美麗橋梁，為取名為「雲禾大橋」，7月16日竣工由雲林縣長張麗善親臨通車典禮。

立法委員蘇治芬貼文指岀，今年初完工，虎尾連接西螺、崙背的吳厝橋，在橋頭也是一樣有張麗善縣長大大的落款。許多鄉親反應，這兩座橋遠遠看真的會誤以為橋名都叫做張麗善，雲禾大橋當初建築用地完全是徵收二崙地區農民的土地，歷經5年設計、建造，共花費5.25億公帑興建完成，完完全全是納稅人的心血、縣府、建築團隊的付出，而不是張麗善一個人的功勞。

雲林縣長張麗善今日下午於直播表示，看到媒體與網路上針對雲禾大橋的落款引起軒然大波向大家致歉，雲禾大橋通車典禮揭牌的地方是雲禾大橋字樣處，不曉得這落款是大大的字，工務處說因為通車典禮在即，已經請承包商重製進行中，雖然要求儘速改進但是，無法馬上就更改，所以在這裡我特別希望鄉親用體諒包容的心對於工務處的人員及承包商。

揭牌當日因為與落款的地方不同處，揭牌、通車典禮後匆匆離場沒有發現，非常抱歉。台灣最美的是人情味，我希望大家都站在第三者的立場，而不是用霸凌的方式來責備、見縫插針，我希望大家體會做事的人辛勞，而不是見獵心喜，透過政治來操作。公務處的所有人員，已經無眠無日，請大家不要再責備。

雲林縣政府表示，該工程因橋頭橋名施作有誤，縣府已要求工程施作單位進行改善。縣府工務副處長廖政彥指出，為能早些通車方便民眾通行，遂通車典禮如期舉行，事後隨即要求包商立即拆除並重新訂製「雲禾大橋」橋頭名牌。雲林縣府工務處長汪令堯説，發現問題後，已要求承包商立即改善，並先行拆除失誤的字樣，另吳厝橋也有類似的錯誤，也已同步進行改善，冀盼外界不必過度解釋，甚至扣上「莫須有」的罪名。

▲雲林縣府工務處長汪令堯表示，發現問題後已要求承包商立即改善，並先行拆除失誤的字樣。（圖／雲林縣政府提供）





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