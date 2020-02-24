名家畫作有贈「美雲小姐」落款賣不出　買家退貨遭拒怒提告

▲林男認為吳男隱瞞畫作上有贈與「美雲小姐」的落款，涉嫌詐欺而提告，中檢今以罪嫌不足，不起訴處分。（圖／擷取畫作／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名林姓男子控告烏日藝術家協會成員吳姓男子，向他誆稱台灣名家井松嶺的畫作價值10萬元，買了會賺錢，並以7萬5000元賣給他，未料將畫買下後，寄賣了3個月都賣不出去，後來發現畫上有贈與「美雲小姐」的落款，按照行情，贈畫落款的畫作交易價格會低於一般作品，認為吳男涉嫌詐欺，因此提告。台中地檢署根據游姓畫商證稱，該畫作確是真品，雖有落款，於市場上仍有其交易價值，24日以罪嫌不足，不起訴處分。

林男指控，吳男（64歲）是烏日藝術家協會成員，在2012年3月初，向他稱有一幅畫家井松嶺的畫作價值10萬元，買了會賺錢，並以7萬5000元賣給他，他於同月初匯款給吳男，豈料，將畫交給從事書畫買賣的游男家中寄賣3個月未果取回後，竟發現畫作上有贈與「美雲小姐」的落款，是一幅贈品，認為吳男事先隱瞞，要求退回畫作，但吳男不肯，遂控告吳男涉嫌詐欺。

吳男到案時否認詐欺犯行，供稱有落款的畫確實會比較便宜，但買賣時他與林男及游男都在場，並有照畫上的字逐一念過，畫都是買來買去的，不能買了以後才後悔提告。

游男證稱，吳男及林男曾到他家作客，可能因看到他客廳懸掛著價值100多萬元的井松嶺畫作，因此興起買畫念頭，而林男將畫作拿到他家寄賣時，因畫作上的落款寫得很清楚，林男應該有看見。

游男也說，該畫作確實是井松嶺的作品，上面有井松嶺的印章與簽名。贈送給他人的畫只要有收藏價值並且是真品，拿出來賣的話都會有人要，而贈送畫作的價值則要看受贈人身分，如果是送給台積電董事長或總統，可能會翻百倍，若只是送給一般人，價值就普通。另外，一般畫作買賣一旦過了鑑賞期，除非買到假畫，否則是沒有在退的。

檢察官認為，根據游姓證人證述，贈送給他人的畫作如有收藏價值，只要是真跡在市場上也可交易，雖然畫作上有落款，仍是真品，於市場上仍有交易價值，遂以罪嫌不足，將吳男予以不起訴處分。

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