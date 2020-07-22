李眉蓁論文爆抄襲延燒黨中央　江啟臣不回應：我在趕時間

▲國民黨主席江啟臣快步離開彰化縣黨部。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中國國國民黨行動中常會22日下午2點在彰化縣黨部舉行，主席江啟臣主持，由於高雄市長參選人李眉蓁被爆碩士論文抄襲，媒體也大陣仗守候，江對記者只說了一句話「我在趕時間」，便轉身進入會場主持，直到4點以後才委由發言人及副祕書長李彥秀代表發言。

李眉蓁今天被發現碩士論文有高達96%都是抄襲，其中正體字跟異體字，標點符號跟疏漏都完全一樣，也成了全台最大重點新聞，李眉蓁也開記者會自清，只說了2句話「我終於知道韓國瑜韓市長的心情，以及議長許崑源為何會墜樓輕生」，便轉身快步離開，留下一堆錯愕的問號。

▲國民黨主席江啟臣主持行動中常會。（圖／記者唐詠絮攝）

值此敏感時刻，江啟臣來到彰化縣黨部召開黨中央中常委會議，一向喜歡侃侃而談的他，只能以「我在趕時間」面對媒體，眼見8月15日即將投票選舉，學歷抄襲事件若沒有辦法解決，道德及誠信問題將會重新被搬上抬面，此時身為黨主席更應該有責任、及義務向社會大眾說明。

而發言人盧宸緯對此則表示，中央黨部已經發聲明，一切尊重中山大學的調查；而同黨委員謝衣鳳對論文抄襲事件則表示，目前都只是聽聞沒有正確去看，所有的傳言都比較不準確，尤其中山大學已經進行調查，央圖也有系統可以比對，相信有關單位很快會對這件事情有個明確說法。

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