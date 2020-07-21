南非單日1.3萬人染疫「全球第6」　WHO：疫情席捲非洲大陸的警鐘

▲WHO秘書長譚德塞呼籲各國應盡力做到病人接觸史追蹤。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南非19日因2019新型冠狀病毒死亡人數已突破5000例，18日通報病例單日激增1萬3373例，迅速成為非洲染疫大國；WHO周一（20日）警告，南非的疫情應為整個非洲大陸敲響警鐘，各國需要盡快加強疫情監測力度。

綜合外電報導，WHO緊急事件小組的首席專家萊恩（Mike Ryan）在記者會上指出，波札那（Botswana）、肯亞、納米比亞（Namibia）、尚比亞（Zambia）和辛巴威，在過去一周內通報的病例數也出現大量增加，「儘管其他國家個病例數比較少，我認為我們已經開始看見，在撒哈拉以南的好幾個國家傳染持續在加速，我也認為這應該被非常認真地看待。」

萊恩指出，南非可能已無可避免地成為非洲的警鐘，在該國發生的事情將會席捲整個大陸。WHO也警告，由於全球各地的原住民社群普遍處於較貧窮的環境，高失業率及對傳染病和非傳然病的免疫能力低，也因此成為疫情的高風險族群。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示到7月6日為止，美國原住民通報感染就高達7萬例，超過2000人死亡。他一再呼籲各國應採取所有必要預防措施，尤其時追蹤病人的接觸史，「我們不能一直等著疫苗出來，現在就必須拯救生命。」

截至台灣時間21日上午4點30分，全球累計確診1460萬8517例、60萬8487死；南非累計36萬4328例、5033死，快速增長的病例已使該國成為全球第6染疫大國。