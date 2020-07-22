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高雄調查官遭控詐領獎金遭判1年10月　更一審逆轉無罪

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▲▼ 調查局抓毒 。（圖／記者洪正達攝）

▲蔡姓調查官涉入詐領獎金疑雲遭判1年10個月，更一審逆轉無罪。（示意圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市調處一名蔡姓組長在2015年間被控詐領緝毒獎金，高雄地院曾判他無罪，但案經高分院審理後又改判1年10個月徒刑，蔡不服上訴，更一審時合議庭支持地院判決，又逆轉無罪，全案仍可上訴。

據了解，2015年4月時，高雄市調處掌握可靠線報，指出有毒販涉嫌運毒，經布線調查後，果然查獲了70公斤的安非他命，先後逮捕了游姓、曾姓男子，但蔡姓組長卻在事後被檢舉與毒販串通詐領破案獎金49萬，遭雄檢提起公訴。

不過高雄地院審理時發現，游姓男子為爭取免刑，事前就咬出了當時已癌末的曾男也涉嫌運毒，並將可靠的線報提供給辦案人員，直到游與曾雙雙被逮後，游依證人保護法規定獲判免刑，且蔡姓組長在接獲游檢舉曾之前，調查局南機站早就開始調查，發現曾與港台販毒集團接觸已久，研判應不是游安排的人頭，加上游否認涉案，更表明不會領取檢舉獎金。

高雄地院認為蔡為緝毒案的主辦人員，破案後都依規定簽報相關人員的破案獎金，主觀認定沒有不法意圖，客觀上更無使用詐術，因此判他無罪定讞，不過檢方事後不服上訴，高雄高分院將原審心證推翻，認定蔡有詐領事實，依貪瀆罪判1年10個月，蔡不服上訴，經最高法院撤回重審後，更一審合議庭法官支持高雄地院對本案的看法，蔡姓組長逆轉無罪。

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高雄市調查處調查局緝毒獎金

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