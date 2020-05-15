駭客攻進中油、台塑...每台電腦勒索3000美金　狂嗆：不付錢再攻擊10家

▲中油日前遭病毒攻擊勒索，調查局公布駭客每台電腦要3千美元贖金，並揚言不付錢的話「要再攻擊10家企業」（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台灣中油於5月初遭勒索病毒攻擊，導致消費者僅能使用現金、信用卡交易，其他如捷利卡、中油PAY等則無法使用，甚至因系統當機而無法加油，引起民眾抱怨，調查局於5月15日開記者會，表示駭客來自境外的「Winnti Group」，透過個人電腦、網頁入侵伺服器，再將勒索軟體送往全公司電腦，近日甚至還揚言要再對國內10家公司發動攻擊，目前已知有中油、台塑、及一家科技公司受害。

中油於5月4日中午驚傳遭勒索病毒攻擊，造成全台系統大當機，中油總部也緊急廣播，請同仁暫時不要使用相關系統；中油於9日表示，目前在加油站部分，現金、信用卡、車隊卡、捷利卡及中油PAY，都可正常運作，但為求謹慎、確保資安，在各項支付系統修護階段性工作完成後，已針對運作中之電腦進行分區、分泵島重新檢視、檢修作業。

調查局表示，目前已取得6組瑞士、德國可疑電子郵件帳戶，對受害公司威脅取得內部資料，對每台被勒索的電腦要求美金3000元贖金，並揚言若不乖乖付錢，將再攻擊國內10家企業。

調查局呼籲，各企業應檢視對外網路服務是否存在漏洞、破口， 並觀察企業VPN有無異常登入，或遭安裝SoftetherVPN及異常網路流量，且要更新防毒軟體病毒碼、留意軟體發出之警告，並建立備份機制、離線保存。

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