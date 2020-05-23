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筆錄栽贓造假！法官怒打臉調查局：記載內容不實 高議員賄選無罪

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▲高雄市議員候選人吳銘賜自行到案 獨家 。（圖／地方中心攝）

▲高雄市議員候選人吳銘賜因為賄選案自行到案 。（資料圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員吳明賜在2018年選舉期間被調查局查獲「賄選」，不過現在法院判決無罪，甚至在判決文當中打臉調查局，法官表示「記載內容不實之情形，且內容是否為洪姓證人之真意」實在值得商榷，所以法院認定筆錄登載不實，沒有證據能力，判決無罪。

高雄市議員吳銘賜在2018年選舉期間，調查局認為他在2018年的6月以及7月之間，前往一名洪姓選民的家中交付了4000塊錢，也在同年的5月到10月之間，前往另外一名邱姓選民家中，拿出1000元紅包以及兩包白米，求在「選舉期間支持」意圖以「幫助弱勢」包裝賄選，被檢方以違反選罷法來起訴。

▲吳銘賜賄選無罪判決，法官判決文陳述筆錄不實 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳銘賜賄選無罪判決，法官判決文陳述筆錄不實 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳銘賜賄選無罪判決，法官判決文陳述筆錄不實 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳銘賜賄選無罪判決，法官判決文陳述筆錄不實 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，法院審理時發現，洪姓證人領有中度身心障礙證明，理解力不佳，供詞當中有前後矛盾，認為調查局製作筆錄過程有瑕疵，法院判決文當中就提到「延續不實記載內容」，當時洪姓證人回答：「那個我就不知道了」，但是調查員復悖於洪姓證人的真實意思，在筆錄當中記載「吳銘賜要我多多幫忙的意思就是要我在選舉時投他票」等語。

同時判決文當中有寫到「調查員多將其預設之答案放在提問中（如收受紅包之月份，被告吳銘賜是否有說多多幫忙，多多幫忙是否就是投給他），並非讓洪姓證人以主動陳述之方式說明事發經過。

▲▼高雄市議會_吳銘賜控調查黑手 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼本次高雄市議會開議期間，吳銘賜質詢時指控調查黑手 。（圖／記者洪正達攝）

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