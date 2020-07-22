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「藝FUN券」抽獎爆BUG：機率不均等　唐鳳親自留言回應

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▲▼文化部今（21）日由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選。（圖／文化部）

▲文化部21日由行政院政務委員唐鳳及文化部長李永得，公開抽出獲得「藝FUN券」的幸運人選。（圖／文化部）

記者葉國吏／綜合報導

藝FUN券抽獎結果出爐，有210萬人獲得領勸資格，92萬身分證尾數1、2、6的人成為「國家級邊緣人」。對此有網友在臉書透露「抽獎機率不均等，有BUG存在」，卻意外釣出數位政委唐鳳親自解釋。

《數感實驗室 Numeracy Lab》發文指出，根據抽獎規則來看的話，就會發現前進步數的機率不均等，因為從10個數字裡挑出兩個數字，會有45種可能（C(10,2)=45），而將0-9之間的點數和列出來，會發現奇數和會出現25次，偶數和只會出現20次，所以奇數步數的機率為5/9，而偶數步數的機率會只有4/9，二者相差1/9。

請繼續往下閱讀...

《數感實驗室 Numeracy Lab》說，這個情形其實藉由「每一次兩人各取一球」或「兩人輪流取，而且每次取完都放回」，步數的機率就會相等，但由於大富翁的遊戲設定是抽到的就往下一格，加上延伸的重擲規則，確實無法確認最後每個身分證尾數號碼被抽中的機率是否均等，只能進一步用程式模擬才能確定。

▲▼唐鳳親自回覆藝FUN券抽獎bug。（圖／翻攝自Facebook／數感實驗室 Numeracy Lab）

▲唐鳳親自回覆藝FUN券抽獎bug。（圖／翻攝自Facebook／數感實驗室 Numeracy Lab）

此文引起網友討論，唐鳳更是親自留言解釋，他說其實現場就有問一樣的問題，但對方則回答「各尾碼在盤面上的位置稍早是隨機產生的，所以即使有奇偶性、以及尾碼2第一輪走不到的限制，結果仍舊是隨機的」。

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